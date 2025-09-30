Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:56
256 citiri
Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming
FOTO Unsplash

Industria jocurilor video marchează un moment istoric: Electronic Arts (EA), compania din spatele francizelor „Battlefield”, „The Sims” și „Madden NFL” și fostul celebru joc FIFA, a acceptat să fie cumpărată de un consorțiu format din Silver Lake Partners, Public Investment Fund și Affinity Partners, într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari.

Tranzacția vine într-un moment cheie pentru EA, care se pregătește să lanseze „Battlefield 6”.

Investitorii vor plăti 210 dolari per acțiune, adică un bonus de 25% față de prețul de închidere din 25 septembrie. Este una dintre cele mai mari preluări prin „leveraged buyout” din toate timpurile, depășind recordul de 32 de miliarde $ stabilit la achiziția TXU Energy din Texas.

Dacă totul decurge conform planului, vânzarea va fi finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027. Atunci se va încheia perioada de 36 de ani în care EA a fost o altă companie listată la bursă.

