Un nou scandal in lumea tech. Elon Musk acuză Apple de practici care ar bloca rivalii OpenAI în App Store

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:02
FOTO X/@BlueATLGeorgia

Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX și xAI a lansat acuzații directe împotriva gigantului din Cupertino. Pe contul său de X, Musk a susținut că Apple ar crea un mediu favorabil exclusiv pentru OpenAI, împiedicând orice altă companie de inteligență artificială să ajungă pe primul loc în App Store. El consideră această practică o încălcare clară a legislației antitrust și a anunțat că xAI va iniția acțiuni legale imediate.

Contextul conflictului

Declarațiile vin la scurt timp după ce Apple a confirmat că noul iOS 26 va integra GPT-5 direct în Siri și în serviciile Apple Intelligence. Pentru Elon Musk, această mișcare este dovada unei preferințe nejustificate acordate OpenAI, în detrimentul altor jucători din domeniu. În comunitatea dezvoltatorilor, nemulțumirile față de Apple nu sunt noi, compania fiind adesea criticată pentru controlul strict asupra ecosistemului său, procesul riguros de aprobare a aplicațiilor și regulile de monetizare.

În prezent, Apple nu a răspuns acuzațiilor, menținându-și obiceiul de a evita comentariile publice pe astfel de subiecte. Surse din industrie sugerează că, deși Apple ar prefera să dezvolte propriile soluții AI, compania a rămas în urmă față de competitori din cauza altor proiecte interne, precum cel auto, anulat după un deceniu, și investițiile masive în Vision Pro. Această întârziere ar fi forțat-o să colaboreze cu OpenAI.

