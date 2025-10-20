Elon Musk atacă Wikipedia, dar rezultatul e invers. Oamenii donează mai mult ca niciodată

Când Elon Musk „ridică vocea” online, internetul reacționează, dar nu mereu cum își imaginează el. După ce miliardarul a ironizat Wikipedia, numind-o „Wokipedia” și acuzând-o de „partizanat ideologic”, efectul a fost exact opus. Donațiile către enciclopedia liberă au crescut, potrivit cofondatorului Jimmy Wales.

„Nu e metoda mea preferată de a strânge bani, dar e clar că oamenii reacționează negativ la comportamentul lui”, a declarat Wales într-un interviu pentru The New York Times. Practic, cu fiecare atac al lui Musk, comunitatea se mobilizează și donează mai mult pentru a susține unul dintre ultimele site-uri ale informației gratuite și independente.

Wikipedia, între acuzații de părtinire și valuri de sprijin

Criticile lui Musk vin pe fondul unei serii de controverse politice din SUA, unde Wikipedia a fost acuzată de părtinire în modul în care prezintă subiecte sensibile. Doi congresmeni republicani chiar au cerut o anchetă oficială privind presupusa „biasare ideologică” a platformei.

Jimmy Wales a răspuns tranșant: „E absurd ca o enciclopedie colaborativă să devină subiect de investigație în Congres. Asta arată cât de confuză e discuția despre libertatea de exprimare.”

Între timp, Musk a continuat seria de atacuri, afirmând că Wikipedia ar fi „controlată de ideologi progresiști” și glumind că va lansa propria versiune numită „Grokipedia”, o trimitere la AI-ul său integrat în rețeaua X.

Rezultatul? Atacurile au avut efectul invers. Wales spune că, de fiecare dată când Musk o critică, traficul și donațiile cresc vizibil: „Există o corelație clară între momentele în care ne atacă și perioadele în care oamenii aleg să ne susțină financiar.”

Wikipedia rămâne una dintre puținele platforme globale fără reclame, fără paywall și fără colectare de date personale, bazându-se exclusiv pe contribuțiile voluntare ale utilizatorilor.

