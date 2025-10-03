Elon Musk și George Simion, aliați de la distanță. Campanie comună în numele „salvării copiilor”

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:32
149 citiri
George Simion FOTO Hepta

Discursurile lui Elon Musk și George Simion au ajuns la același mesaj: ambii au găsit un nou vinovat pentru „decăderea societății”: platforma de streaming Netflix.

Cel mai bogat om din lume și liderul AUR, proaspăt înfrânt în alegerile prezidențiale, par să cânte aceeași melodie. Musk i-a îndemnat pe cei peste 200 de milioane de urmăritori ai săi să renunțe la abonamente, susținând că Netflix promovează o „agendă woke” și ar fi un pericol pentru copii. La scurt timp, Simion a încercat să intre în valul de atenție global și și-a postat propriul „gest de curaj”, adică anularea abonamentului personal.

În teorie, cei doi lideri se prezintă ca protectori ai copiilor. În practică, reacțiile au fost ironice. În mediul online, Musk a primit mai multe meme-uri decât aplauze, iar Netflix a câștigat noi abonați în semn de „contra-protest”. În România, comentariile la postarea lui Simion au fost și mai acide: utilizatori care l-au acuzat că importă slogane americane, dar și glume amare despre faptul că un politician se teme că un serial de desene animate ar putea influența orientarea sexuală a cuiva, scrie Connect.

