SpaceX pregătește una dintre cele mai mari finanțări din industria AI. Compania a obținut împrumuturi de aproximativ 40 de miliarde de dolari, bani care vor fi folosiți în principal pentru cumpărarea de procesoare grafice destinate inteligenței artificiale.

Elon Musk spune că accesul la această sumă a fost posibil datorită poziției financiare a SpaceX și veniturilor provenite din activități deja mature, precum Starlink și lansările spațiale. Potrivit acestuia, noile cipuri ar urma să fie livrate în primele două trimestre ale anului viitor.

Finanțarea vine într-un moment în care compania își mărește puternic cheltuielile pentru infrastructura AI. Directorul financiar Bret Johnsen estimează investiții de capital de 35-40 de miliarde de dolari doar în trimestrul al patrulea.

AI-ul devine tot mai important pentru afacerile SpaceX

Datele financiare arată că inteligența artificială începe să cântărească tot mai mult în veniturile companiei. În cele trei luni încheiate la 30 septembrie, SpaceX a raportat venituri totale de 14,58 miliarde de dolari, cu 161% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

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Veniturile asociate activităților AI au ajuns la 7,56 miliarde de dolari, de aproape zece ori mai mult decât în perioada comparabilă.

Creșterea schimbă treptat structura afacerii, care s-a bazat până acum în principal pe Starlink și serviciile de lansare. În paralel, compania continuă să investească în Starship, unul dintre proiectele sale strategice pe termen lung.

În această categorie intră așa-numitele companii neocloud, care oferă putere de calcul adaptată cerințelor AI și depind de investiții mari în centre de date și procesoare performante.

Elon Musk anticipează că această piață va trece printr-o perioadă de consolidare, cu fuziuni și falimente. Printre companiile menționate în acest sector se numără Nebius și CoreWeave.

Problema este că modelul lor de business necesită investiții continue și acces constant la finanțare. Dacă piețele de credit devin mai restrictive, extinderea infrastructurii poate deveni mult mai dificilă.

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