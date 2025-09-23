Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea

Inteligența artificială și roboții nu mai sunt scenarii SF, ci realități care încep să transforme rapid piața muncii. Din ce în ce mai multe analize avertizează că până în 2030 majoritatea joburilor ar putea fi automatizate, iar teama că oamenii vor rămâne fără ocupație este mai prezentă ca niciodată.

În acest context, Elon Musk vine cu o idee și mai radicală decât clasicul „venit universal de bază” (UBI) discutat de politicieni și economiști: un venit universal ridicat (UHI). În viziunea sa, lumea viitorului, unde roboții vor depăși numeric populația umană și fiecare persoană va avea un asistent mecanizat, nu va putea funcționa dacă oamenii sunt lăsați cu un ajutor minim.

De ce nu ajunge un venit de bază, ci e nevoie de unul „ridicat”

Elon Musk susține că, odată ce roboții devin principala forță de producție, resursele create vor fi practic nelimitate. Atunci, spune el, fiecare cetățean ar trebui să beneficieze nu doar de bani suficienți pentru supraviețuire, ci de un standard de viață înalt: locuințe, hrană, transport și servicii medicale de cea mai bună calitate. Pe scurt, o „abundență sustenabilă” pentru toată lumea.

„Va exista venit universal ridicat. Nu doar un venit de bază. Toată lumea va beneficia de cele mai bune servicii medicale, locuințe, transport și hrană. O abundență sustenabilă”, a spus el potrivit benzinga.com.

Problema e că, dincolo de entuziasmatul vizionar, nimeni nu știe cum ar putea fi implementat un asemenea sistem.

Ads