Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese

După aproape doi ani de confruntări legale, Elon Musk a ajuns la o înțelegere cu cei patru foști directori ai Twitter, pe care i-a concediat imediat după preluarea companiei în 2022. Potrivit documentelor depuse la tribunal, valoarea totală a acordului se ridică la 128 de milioane de dolari, sumă ce acoperă compensațiile de concediere refuzate inițial de miliardar.

Cei patru – Parag Agrawal (fost CEO), Ned Segal (fost CFO), Vijaya Gadde (fostă consilieră juridică) și Sean Edgett (fost consilier general) – au acuzat că Musk le-a blocat intenționat plățile contractuale, ca represalii pentru rolul lor în tentativa de a-l obliga să finalizeze achiziția Twitter, atunci când încerca să se retragă din tranzacție.

Un conflict dus până la capătul răbdării

Totul a început în octombrie 2022, când Musk a preluat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. În aceeași zi, echipa executivă a fost concediată și escortată din clădire. În locul celor peste 128 de milioane de dolari promiși prin contract, foștii directori nu au primit nimic.

Procesul a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite litigii din Silicon Valley, alimentat inclusiv de citate din biografia oficială a lui Musk, semnată de Walter Isaacson. Într-un fragment devenit viral, miliardarul ar fi spus că „îi va vâna pe fiecare dintre ei până la sfârșitul vieții lor”, o frază care a părut să confirme tensiunile personale dintre Musk și vechea conducere Twitter.

În apărarea sa, Musk a acuzat „neglijență gravă” și „management defectuos”, însă nu a furnizat dovezi solide în instanță. În final, părțile au ales calea unei înțelegeri extrajudiciare.

Ads