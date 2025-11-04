Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:40
962 citiri
Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
FOTO:X@cb_doge

Elon Musk crede că telefoanele mobile, așa cum le știm azi, sunt pe cale să dispară. Într-un nou episod al podcastului lui Joe Rogan, miliardarul a declarat că în următorii cinci-șase ani dispozitivele inteligente și aplicațiile vor deveni inutile, fiind înlocuite de rețele de inteligență artificială capabile să anticipeze și să genereze în timp real tot ceea ce utilizatorul își dorește.

O lume fără aplicații și fără telefoane

Potrivit lui Elon Musk, „smartphone-ul” clasic va deveni un simplu nod periferic, cu un ecran și un difuzor conectate la o rețea neurală globală, care va crea conținut pe loc: mesaje, filme, jocuri, chiar și interacțiuni sociale.

„Nu vom mai avea aplicații. Nu vei mai descărca nimic. Totul va fi generat de AI, exact în momentul în care ai nevoie de el”, a explicat fondatorul Tesla și SpaceX.

Dispozitivul viitorului va funcționa aproape telepatic, deci va „ghici” ce vrei pe baza obiceiurilor tale, îți va afișa informațiile fără să le ceri și îți va anticipa nevoile mai repede decât le conștientizezi. Acesta susține că deja există primele semne ale acestei revoluții: instrumente precum Grok Imagine pot genera clipuri video și imagini complexe doar pe baza unei idei, iar în curând aceeași logică se va aplica întregii lumi digitale.

Un alt subiect exploziv din interviu a fost legat de impactul AI asupra economiei. Musk estimează că majoritatea locurilor de muncă vor dispărea, fiind preluate de mașini și algoritmi. „Munca va deveni o alegere personală, nu o necesitate pentru supraviețuire”, a spus el.

Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri,...
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
Cercetătorii chinezi susțin că au făcut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil să depășească de 1.000 de ori performanța celor mai moderne...
#tehnologie, #Elon Musk, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Gafa mortala a armatei ucrainene. Piloti de elita au fost ucisi de o racheta balistica in timp ce erau decorati in aer liber
a1.ro
Cate kilograme are Anda Adam, de fapt. Concurenta de la Asia Express a rabufnit si a dezvaluit totul
DigiSport.ro
Louis Munteanu i-a dat un raspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: "Ramane sa planga din nou atunci"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vicepremierul Tanczos Barna: „Peste 90% rată de returnare a ambalajelor, în ultimele două luni”
  2. Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”
  3. Un producător chinez poate opri de la distanță orice dispozitiv care refuză să trimită date personale
  4. Un instructor auto dezvăluie cele mai memorabile momente din școala de șoferi: „Elevii mă surprind mereu”
  5. Unul dintre cei mai mari operatori de telefonie din lume vrea să cumpere Digi. Suma uriașă cu care s-ar putea încheia tranzacția
  6. Economia României oferă condiții mai prielnice pentru antreprenori decât alte țări UE
  7. Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
  8. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
  9. România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
  10. Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO