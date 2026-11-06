Elon Musk renunță la una dintre cele mai controversate mașini Tesla. Producția Cybertruck va fi oprită în 2027

Tesla va opri producția modelului Cybertruck în 2027, la doar câțiva ani după ce camioneta electrică a ajuns pe piață. Decizia a fost anunțată de Elon Musk pe platforma X și vine după vânzări mult sub așteptările inițiale ale companiei.

Cybertruck a fost prezentat drept unul dintre cele mai importante produse din viitorul Tesla. La începutul livrărilor, în 2023, Musk estima că producătorul va vinde aproximativ 250.000 de exemplare anual. În realitate, în ultimii trei ani au fost comercializate doar câteva zeci de mii de unități în total.

Modelul a atras atenția prin designul său neobișnuit, cu o caroserie din oțel inoxidabil și forme inspirate din filmele SF. Totuși, aspectul controversat și prețul mai mare decât cel promis inițial au contribuit la dificultățile comerciale.

La prezentarea din 2019, Tesla anunțase un preț de pornire sub 40.000 de dolari și o autonomie de până la 500 de mile. Când Cybertruck a ajuns efectiv la clienți, prețul de bază crescuse la aproximativ 60.000 de dolari, iar autonomia maximă era cu peste 100 de mile mai mică.

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De ce renunță Tesla la Cybertruck și ce urmează pentru companie

Spațiul din fabrica Tesla din Texas, utilizat pentru producția Cybertruck, va fi redirecționat către fabricarea Cybercab, un vehicul electric cu două locuri, conceput pentru serviciile de transport autonom.

Compania testează deja aceste robotaxiuri pe străzile din Austin, iar următorul oraș vizat pentru extindere este Dallas, unde operațiunile ar urma să înceapă în noiembrie.

Decizia face parte dintr-o schimbare mai amplă de strategie. Tesla încearcă să se transforme dintr-un producător concentrat pe automobile electrice într-o companie orientată tot mai mult către inteligență artificială și robotică.

Anterior, producătorul anunțase oprirea fabricării modelelor Model S și Model X, pentru a utiliza capacitatea de producție eliberată în dezvoltarea roboților umanoizi Optimus.

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