Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:34
104 citiri
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
FOTO Unsplash

Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri, miliardarul a confirmat că noua versiune a mașinii sport va fi dezvăluită oficial până la finalul anului 2025, iar demonstrația promite să includă „tehnologie nebună” inspirată direct din arsenalul SpaceX.

Mașina care ar putea rupe legile fizicii

Într-un episod al podcastului lui Joe Rogan, Musk a dezvăluit că Tesla lucrează la un „SpaceX package” pentru Roadster 2, un set de propulsoare cu aer comprimat care ar putea oferi mașinii suficientă forță pentru o scurtă ridicare de la sol.

„Va fi ca și cum ai combina toate gadgeturile din filmele cu James Bond într-un singur vehicul”, a glumit CEO-ul Tesla.

Deși Elon Musk nu a confirmat clar că Roadsterul va zbura efectiv, a lăsat să se înțeleagă că demonstrația din 2025 va arăta ceva „ce lumea nu a mai văzut”. Primele idei despre un Tesla capabil de levitație au apărut încă din 2017, când compania a depus brevete pentru aerodinamică adaptivă și pentru sisteme de propulsie auxiliare dezvoltate împreună cu inginerii SpaceX.

Pe hârtie, Roadster 2 ar trebui să fie cel mai rapid automobil de serie din lume: de la 0 la 100 km/h în sub 2 secunde și o autonomie de aproape 1.000 de kilometri. Dar până acum, proiectul a fost amânat de mai multe ori, în timp ce Tesla s-a concentrat pe Cybertruck și pe modelele principale din gamă.

YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind...
Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
Decizia guvernului albanez de a interzice TikTok s-a dovedit complet inutilă. La doar câteva luni de la intrarea în vigoare, rețeaua chineză este accesată în continuare de sute de mii de...
#tehnologie, #Elon Musk, #tesla , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti
DigiSport.ro
Adrian Mutu a facut anuntul, dupa ce a batut palma cu Fiorentina

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
  2. România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
  3. Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO
  4. Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
  5. Resursele de energie în 2024 – TradeVille
  6. Concedieri la Oracle România: Peste 400 de angajați ar putea fi disponibilizați, deși compania a raportat un profit record
  7. Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom
  8. De ce nu e indicat să crească salariul minim: ”Trebuie să plătim un preț”. Cum ar dăuna tocmai celor care l-ar încasa
  9. Cum a ajuns statul român să plătească ajutoare de sute de milioane de euro fraților Micula, pe care acum le consideră ilegale și vrea să le recupereze
  10. Legea Prosumatorilor, ținută pe loc de furnizori, dar și de problemele din sistem. „Au de primit de la stat câteva miliarde de lei, probabil s-a făcut un compromis”