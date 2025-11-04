Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația

Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri, miliardarul a confirmat că noua versiune a mașinii sport va fi dezvăluită oficial până la finalul anului 2025, iar demonstrația promite să includă „tehnologie nebună” inspirată direct din arsenalul SpaceX.
Într-un episod al podcastului lui Joe Rogan, Musk a dezvăluit că Tesla lucrează la un „SpaceX package” pentru Roadster 2, un set de propulsoare cu aer comprimat care ar putea oferi mașinii suficientă forță pentru o scurtă ridicare de la sol.
„Va fi ca și cum ai combina toate gadgeturile din filmele cu James Bond într-un singur vehicul”, a glumit CEO-ul Tesla.
Deși Elon Musk nu a confirmat clar că Roadsterul va zbura efectiv, a lăsat să se înțeleagă că demonstrația din 2025 va arăta ceva „ce lumea nu a mai văzut”. Primele idei despre un Tesla capabil de levitație au apărut încă din 2017, când compania a depus brevete pentru aerodinamică adaptivă și pentru sisteme de propulsie auxiliare dezvoltate împreună cu inginerii SpaceX.
Pe hârtie, Roadster 2 ar trebui să fie cel mai rapid automobil de serie din lume: de la 0 la 100 km/h în sub 2 secunde și o autonomie de aproape 1.000 de kilometri. Dar până acum, proiectul a fost amânat de mai multe ori, în timp ce Tesla s-a concentrat pe Cybertruck și pe modelele principale din gamă.