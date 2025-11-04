Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația

Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri, miliardarul a confirmat că noua versiune a mașinii sport va fi dezvăluită oficial până la finalul anului 2025, iar demonstrația promite să includă „tehnologie nebună” inspirată direct din arsenalul SpaceX.

Mașina care ar putea rupe legile fizicii

Într-un episod al podcastului lui Joe Rogan, Musk a dezvăluit că Tesla lucrează la un „SpaceX package” pentru Roadster 2, un set de propulsoare cu aer comprimat care ar putea oferi mașinii suficientă forță pentru o scurtă ridicare de la sol.

„Va fi ca și cum ai combina toate gadgeturile din filmele cu James Bond într-un singur vehicul”, a glumit CEO-ul Tesla.

Deși Elon Musk nu a confirmat clar că Roadsterul va zbura efectiv, a lăsat să se înțeleagă că demonstrația din 2025 va arăta ceva „ce lumea nu a mai văzut”. Primele idei despre un Tesla capabil de levitație au apărut încă din 2017, când compania a depus brevete pentru aerodinamică adaptivă și pentru sisteme de propulsie auxiliare dezvoltate împreună cu inginerii SpaceX.

Pe hârtie, Roadster 2 ar trebui să fie cel mai rapid automobil de serie din lume: de la 0 la 100 km/h în sub 2 secunde și o autonomie de aproape 1.000 de kilometri. Dar până acum, proiectul a fost amânat de mai multe ori, în timp ce Tesla s-a concentrat pe Cybertruck și pe modelele principale din gamă.

