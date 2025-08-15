Omul-cheie al lui Elon Musk pleacă din xAI și își face propria companie

xAI, start-up-ul de inteligență artificială fondat în 2023 de Elon Musk, se confruntă cu una dintre cele mai neașteptate schimbări din conducere. Igor Babuschkin, unul dintre cofondatori, și-a anunțat plecarea printr-o postare pe platforma X, unde a rememorat primele discuții cu Musk despre viitorul AI și nevoia unei companii cu o misiune diferită.

Decizia lui Babuschkin vine ca finalul unei perioade intense petrecute în companie, în care a contribuit la depășirea unor provocări tehnice majore și la construirea superclusterului Memphis într-un timp record.

În mesajul său, acesta a precizat că își dorește să lanseze Babuschkin Ventures, un fond de investiții axat pe cercetarea siguranței inteligenței artificiale și pe sprijinirea startup-urilor care pot aduce beneficii reale umanității.

Motivat de convingerea că superinteligența computerizată este mai aproape ca oricând, Babuschkin a explicat că noul său proiect are rădăcini adânci în valorile învățate din familie. Părinții săi au părăsit Federația Rusă după prăbușirea URSS, căutând o viață mai bună, iar copilăria sa a fost marcată de admirația pentru oameni de știință precum Richard Feynman și Max Planck, care au extins constant frontierele cunoașterii.

