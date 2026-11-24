Telefoanele Android vor primi emoji-uri cu un aspect tridimensional, dar nu toate dispozitivele vor putea descărca automat noul pachet grafic. Google a stabilit o serie de cerințe care includ minimum 6 GB RAM, 128 GB stocare și cel puțin 10 GB de spațiu liber, valori neobișnuit de mari pentru o actualizare care schimbă doar aspectul unor simboluri.

Noile emoji-uri fac parte din colecția Noto 3D, pregătită pentru dispozitivele cu Android 17. Față de variantele clasice, acestea au mai multe detalii, umbre și texturi, astfel încât fețele și obiectele reprezentate să pară mai apropiate de ilustrațiile tridimensionale.

Compania a clarificat ulterior că valorile respective nu reprezintă resursele consumate efectiv de noul font. Ele sunt folosite pentru a decide ce telefoane pot primi actualizarea automat, prin serviciile Google Play.

În realitate, pachetul Noto 3D ocupă mai puțin de 220 MB, față de aproximativ 3 MB în cazul fontului 2D anterior.

De ce Google impune aceste limite și ce telefoane primesc emoji-urile noi

Google explică faptul că pragul de 6 GB RAM nu înseamnă că emoji-urile folosesc permanent această cantitate de memorie. Fișierul nu este încărcat integral în RAM, iar resursele necesare afișării sale sunt reduse.

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Limitarea permite companiei să păstreze fontul 2D, mult mai mic, pe dispozitivele cu memorie mai puțină.

Nici cerința de 10 GB de spațiu liber nu reflectă dimensiunea actualizării. În timpul descărcării și instalării, Google Play services folosește temporar spațiu suplimentar pentru copierea fișierelor, după care elimină datele temporare.

Pentru telefoanele eligibile, instalarea se realizează automat atunci când dispozitivul este conectat la Wi-Fi și se află la încărcat. Momentan, utilizatorii nu au la dispoziție o opțiune prin care să pornească manual descărcarea.

Schimbarea vine și cu un compromis tehnic. Emoji-urile clasice folosesc grafică vectorială, care poate fi mărită fără pierderea clarității. Noto 3D utilizează imagini de înaltă rezoluție, deja desenate, care pot deveni mai puțin clare atunci când sunt mărite foarte mult.

Google a lucrat și la reprezentarea diferitelor nuanțe ale pielii, ajustând umbrele și culorile pentru ca emoji-urile să rămână ușor de recunoscut atât pe fundal luminos, cât și în modul întunecat.

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