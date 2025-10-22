Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU

Autor: Silvia Deleanu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 17:41
206 citiri
Persoană care folosește ChatGPT FOTO Unsplash

Un studiu publicat miercuri, de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și BBC arată că asistenții AI prezintă în mod eronat conținutul știrilor în aproape jumătate dintre răspunsurile lor. Cercetarea internațională a studiat 3.000 de răspunsuri la întrebări referitoare la știri oferite de importanți asistenți AI, aplicații software care utilizează inteligența artificială pentru a înțelege comenzile în limbaj natural cu scopul de a îndeplini sarcini pentru un utilizator.

Studiul a evaluat, în 14 limbi, acuratețea, sursele și capacitatea de a distinge opinia de fapt a asistenților AI, printre care ChatGPT, Copilot, Gemini și Perplexity, iar potrivit rezultatelor, 45% dintre răspunsurile AI studiate conțineau cel puțin o problemă semnificativă, iar 81% conțineau o problemă de o anumită formă.

Contactate de Reuters pentru a comenta rezultatele studiului, companiile au reacționat preponderent prin a oferi asigurări că „halucinațiile” motoarelor lor sunt în curs de remediere. Gemini, asistentul AI al Google, a declarat anterior pe site-ul său că apreciază feedback-ul, astfel încât să poată continua să îmbunătățească platforma și să o facă mai utilă pentru utilizatori, în timp ce OpenAI și Microsoft au declarat anterior că halucinațiile, adică instanța în care un model AI generează informații incorecte sau înșelătoare, adesea din cauza unor factori precum date insuficiente, reprezintă o problemă pe care încearcă să o rezolve. Aproximativ 72% din răspunsurile Gemini, asistentul AI al Google, au prezentat probleme semnificative legată de sursă, comparativ cu sub 25% în cazul celorlalți asistenți, se precizează în studiu.

În același timp, Perplexity afirmă pe site-ul său că unul dintre modurile sale „deep research” are o acuratețe de 93,9% în ceea ce privește factualitatea, cu toate că o treime dintre răspunsurile asistenților AI au prezentat erori grave de sursă, cum ar fi atribuiri care ori lipseau, ori erau înșelătoare sau incorecte, potrivit studiului.

Răspunsurile false subminează atât încrederea publicului în AI, cât și în motoarele de căutare tradiționale

Per total, totodată, au fost constatate probleme de acuratețe în 20% dintre răspunsurile tuturor asistenților AI studiați, inclusiv informații perimate, se arată în cercetare, iar printre exemplele citate în studiu se numără faptul că Gemini a indicat în mod incorect modificările aduse unei legi privind țigările electronice de unică folosință și faptul că ChatGPT l-a prezentat pe papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia.

La studiu au participat 22 de organizații mass-media de serviciu public (PSM) din 18 țări – Belgia (RTBF, VRT), Canada (CBC-Radio Canada), Republica Cehă (Czech Radio), Finlanda (YLE), Franța (Radio France), Georgia (GPB), Germania (ARD, ZDF, Deutsche Welle), Italia (Rai), Lituania (LRT), Țările de Jos (NOS/NPO), Norvegia (NRK), Portugalia (RTP), Spania (RTVE), Suedia (SVT), Elveția (SRF), Ucraina (Suspilne), Regatul Unit (BBC) și SUA (NPR), potrivit site-ului EBU.

Având în vedere că asistenții AI înlocuiesc din ce în ce mai mult motoarele de căutare tradiționale pentru știri, încrederea publicului ar putea fi subminată, a afirmat EBU. „Când oamenii nu știu în ce să aibă încredere, ajung să nu mai aibă încredere în nimic, iar acest lucru poate descuraja participarea democratică”, a declarat Jean Philip De Tender, directorul media al EBU, citat într-un comunicat.

Aproximativ 7% din totalul consumatorilor de știri online și 15% din cei cu vârsta sub 25 de ani utilizează asistenți AI pentru a se informa, potrivit raportului Reuters Institute Digital News Report 2025.

