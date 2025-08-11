Europa lansează Staan, indexul de căutare care vrea să rupă dependența de giganții americani și să protejeze datele personale ale utilizatorilor

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 19:02
222 citiri
Europa lansează Staan, indexul de căutare care vrea să rupă dependența de giganții americani și să protejeze datele personale ale utilizatorilor
Pe 6 august 2025, a fost anunțat oficial Staan, un nou index de căutare dezvoltat de Ecosia și Qwant, două motoare europene cunoscute pentru accentul pus pe confidențialitate. Proiectul promite să ofere rezultate relevante, să protejeze datele utilizatorilor și să reducă influența infrastructurii digitale controlate din afara continentului.

Numele provine de fapt din acronimul „Search Trusted API Access Network”. În esență, este o platformă care pune la dispoziție o „hartă” a internetului, construită integral în Europa, pe care o pot folosi atât motoarele de căutare, cât și aplicații de inteligență artificială.

Cum schimbă Staan regulile jocului

Un index de căutare funcționează ca o bază de date uriașă, actualizată constant, în care sunt stocate copii și descrieri ale paginilor web. Atunci când introduci o interogare, motorul de căutare nu „pleacă” pe internet în timp real, ci consultă rapid acest index. Cu cât este mai complet și mai precis, cu atât răspunsurile sunt mai bune.

Până acum, Ecosia și Qwant se bazau în mare parte pe tehnologii americane pentru acest proces. Staan schimbă ecuația, oferind o infrastructură gestionată în Europa, disponibilă și altor companii. În plus, face parte din inițiativa European Search Perspective (EUSP), care urmărește dezvoltarea unei rețele de căutare și AI exclusiv europene.

Un avantaj important este prețul. În timp ce Google taxează 35 de dolari pentru 1.000 de căutări și Bing între 15 și 28 de dolari, Staan ar putea reduce costurile la doar 1,5–3,5 dolari pentru aceeași cantitate, deși tariful oficial nu a fost confirmat.

