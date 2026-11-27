Uniunea Europeană face pași rapizi pentru a avea propria rețea de internet prin satelit, fără să depindă de serviciile furnizate de companii americane precum Starlink. Proiectul IRIS, anunțat în 2022, intră într-o nouă etapă odată cu deschiderea unei fabrici de sateliți în Belgia.

Noua unitate de producție aparține companiei Aerospacelab, are o suprafață de 23.225 de metri pătrați și o capacitate de aproximativ 500 de sateliți pe an.

De ce investește Europa miliarde de euro într-o alternativă la Starlink

Compania belgiană a obținut în septembrie un contract în valoare de 2,63 miliarde de dolari pentru fabricarea primilor 264 de sateliți destinați constelației europene.

Potrivit calendarului prezentat, desfășurarea acestora pe orbită este programată pentru 2029, iar primele operațiuni ar urma să înceapă cel târziu în 2030.

IRIS va folosi sateliți plasați pe orbite joase și medii pentru a oferi conexiuni de internet, inclusiv în zonele unde infrastructura terestră este insuficient dezvoltată.

Proiectul IRIS nu urmărește doar furnizarea internetului pentru populație. Unul dintre principalele obiective este asigurarea unor comunicații securizate pentru instituțiile europene, autoritățile naționale și structurile guvernamentale.

Importanța unor asemenea rețele a devenit mai evidentă odată cu utilizarea serviciilor Starlink în situații de criză și în conflicte militare.

Spre deosebire de Starlink, care aparține companiei americane SpaceX, IRIS este conceput ca o infrastructură europeană, menită să reducă dependența de furnizori externi pentru comunicațiile strategice.

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La debutul comercial, constelația ar urma să numere aproximativ 348 de sateliți, considerabil mai puțini decât cei ai rețelei Starlink.

Proiectul beneficiază de implicarea unor companii importante din industria aerospațială, printre care Airbus Defence and Space și Thales Alenia Space, alături de sute de furnizori europeni.

Sunt implicați și operatori de telecomunicații precum Vodafone și Orange, iar infrastructura ar putea permite, în viitor, inclusiv conectarea directă a telefoanelor mobile la servicii de internet prin satelit.

Costul total estimat al programului IRIS este de 15,6 miliarde de euro.

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