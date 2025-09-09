Europa are primul supercomputer exascale: Jupiter promite să rescrie viitorul AI și al cercetării științifice

Europa intră oficial în era exascale! Supercomputerul Jupiter a fost inaugurat pe 5 septembrie 2025 la Jülich, Germania, și promite să schimbe regulile jocului în cercetarea științifică și în dezvoltarea inteligenței artificiale. Deși încă se află în faza de punere în funcțiune, sistemul a atins deja 793,4 petaFLOPS, ceea ce îl plasează pe locul al patrulea mondial, iar în curând va trece pragul de 1 exaFLOPS – performanță rezervată până acum exclusiv Statelor Unite.

Construit pe arhitectura BullSequana XH3000 și alimentat de 24.000 de supercipuri NVIDIA GH200 Grace Hopper, Jupiter poate atinge până la 90 de exaFLOPS în sarcini de AI, dublu față de cel mai rapid sistem european anterior. Valoarea proiectului este de 500 de milioane de euro și reprezintă o colaborare între Uniunea Europeană și guvernul german, prin inițiativa EuroHPC.

Ce poate face „creierul digital” al Europei

Pe lângă titlul de cel mai eficient sistem energetic din lume, fiind alimentat exclusiv cu energie regenerabilă și răcit cu apă caldă, Jupiter are și o listă impresionantă de aplicații. De la simulări climatice la rezoluție de 1 km pentru fenomene extreme, până la cercetări avansate în neuroștiințe pentru Alzheimer, proiectul deschide noi frontiere în știință. În plus, prin programul TrustLLM, va contribui la dezvoltarea unor modele lingvistice mari pentru limbile europene, oferind continentului o autonomie tehnologică în era AI.

La inaugurare, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat valoarea simbolică și strategică a momentului: „Jupiter este primul supercomputer european și primul din afara SUA care a atins acest nivel. Astăzi suntem martorii unui proiect de pionierat istoric.”

Pentru comparație, doar trei supercomputere din lume au depășit până acum pragul exascale: El Capitan (1,74 exaFLOPS), Frontier (1,35 exaFLOPS) și Aurora (1,01 exaFLOPS), toate aflate în Statele Unite. Odată ce Jupiter va fi complet operațional, Europa va putea concura direct cu SUA și China în cursa globală pentru supremația digitală.

