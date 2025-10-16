Experimentul care arată de rapid sunt utilizatorii împinși pe internet spre conspirații și teorii

Autor: Veronica Andrei
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:41
283 citiri
FOTO:X/@ConspiracyDad3

O investigație realizată de YouTuber-ul Benaminute arată cât de ușor pot fi influențați utilizatorii platformelor video scurte și cât de repede pot ajunge, fără intenție, în bula dezinformării.

Pornind de la căutări aparent inofensive, precum „dinozauri” sau „război”, experimentul a demonstrat că algoritmii personalizează dezinformarea într-un mod fără precedent. Fiecare utilizator este direcționat într-un univers propriu de teorii, adaptate intereselor sale, de la cele bizare până la cele periculos de convingătoare.

Cum a pus viața experimentul

Pentru acest test, Benaminute a creat conturi noi pe TikTok, YouTube Shorts și Instagram Reels, imitând comportamentul unui utilizator obișnuit interesat de trei teme neutre: dinozauri, războiul din Vietnam și alegerile prezidențiale din anul 2000.

Pe YouTube Shorts, după doar 541 de clipuri despre dinozauri, algoritmul a recomandat un podcast cu Joe Rogan, care promova ideea că piramidele ar fi, de fapt, „dispozitive de restaurare a ADN-ului”. Pe TikTok, un clip despre OZN-uri a apărut deja după 144 de videoclipuri, iar pe Instagram Reels, după 661 de clipuri, a apărut teoria despre un „telefon interzis” care ar permite accesul într-o dimensiune paralelă, scrie Playtech.

Când atenția a fost mutată spre subiecte istorice, tranziția către conspirații s-a produs chiar mai rapid. YouTube a trimis contul spre o teorie despre Arca lui Noe după doar șapte videoclipuri. TikTok a legat compania BlackRock de o tentativă de asasinat, iar Instagram a readus în discuție clasicul „Bush a orchestrat 9/11” după 139 de clipuri.

În medie, TikTok este platforma care duce cel mai repede utilizatorii spre conținut conspiraționist, în aproximativ 114 videoclipuri, adică mai puțin de o oră de vizionare continuă. YouTube Shorts are nevoie de circa 230 de clipuri, echivalentul a două ore, iar Instagram Reels ajunge la același rezultat după aproximativ 275 de clipuri, adică două ore și 20 de minute.

#tehnologie, #conspiratie, #aplicatii , #tehnologie
