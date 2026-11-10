Patru oameni au trăit izolați mai bine de un an, ca și cum s-ar fi aflat pe Marte. Experimentul NASA s-a încheiat

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 19:29
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Patru oameni au trăit izolați mai bine de un an, ca și cum s-ar fi aflat pe Marte. Experimentul NASA s-a încheiat
FOTO NASA

Patru voluntari NASA au ieșit din izolare după ce au petrecut mai bine de un an într-un habitat care reproduce condițiile unei misiuni pe Marte. Experimentul s-a încheiat pe 31 octombrie 2026 și a urmărit să arate cum s-ar descurca oamenii dacă ar trebui să locuiască pe o altă planetă, departe de ajutorul imediat al celor de pe Pământ.

Participanții, Matthew Montgomery, James Spicer, Ross Elder și Ellen Ellis, nu au părăsit niciodată planeta noastră. În schimb, au trăit într-un mediu controlat, cu resurse limitate și responsabilități asemănătoare celor pe care le-ar avea astronauții într-o misiune reală.

De ce NASA a ținut patru oameni izolați timp de peste un an

Experimentul face parte din programul CHAPEA al NASA, dedicat studierii sănătății și performanței oamenilor în condiții similare explorării spațiale.

Pe parcursul misiunii, voluntarii au cultivat plante pentru hrană, au întreținut echipamente și au gestionat cu atenție resursele disponibile. De asemenea, au participat la activități care simulau ieșirile în afara habitatului, pentru a testa procedurile necesare deplasărilor pe suprafața marțiană.

Una dintre principalele dificultăți simulate a fost comunicarea cu Pământul. Spre deosebire de astronauții aflați pe Stația Spațială Internațională, care pot discuta aproape instantaneu cu echipele de la sol, viitorii exploratori ai planetei Marte vor avea de așteptat până când mesajele ajung la destinație.

Acest lucru înseamnă că astronauții trebuie să poată lua singuri decizii, să repare echipamente și să gestioneze situații neprevăzute fără instrucțiuni imediate.

NASA a urmărit și modul în care membrii echipajului colaborează într-un spațiu restrâns, în condițiile unor responsabilități zilnice și ale accesului limitat la resurse.

Informațiile obținute vor fi folosite pentru pregătirea viitoarelor misiuni umane, inclusiv pentru dezvoltarea unei baze pe Lună și pentru eventualele expediții cu echipaj către Marte.

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