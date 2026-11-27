O extensie populară pentru Google Chrome are o activitate neobișnuit de intensă asupra SSD-ului unui calculator. Un utilizator de Windows 11 a descoperit că browserul înregistrase peste 300 GB de operațiuni de scriere în numai trei zile, deși computerul fusese folosit foarte puțin.

Investigația a indicat extensia Adobe Acrobat, utilizată pentru deschiderea și gestionarea documentelor PDF direct în browser. Aceasta este una dintre cele mai răspândite extensii Chrome, cu peste 350 de milioane de instalări raportate.

Utilizatorul, cunoscut pe Reddit sub pseudonimul xenius_ykk, a observat inițial o activitate intensă a unității de stocare, fără o explicație evidentă. Pentru a identifica sursa, acesta a analizat procesele din Windows folosind PowerShell.

Rezultatele au arătat că Google Chrome genera constant operațiuni de scriere, deși memoria cache locală a browserului ocupa doar aproximativ 3,5 GB.

De ce o extensie Chrome poate continua să scrie date chiar și când browserul este închis

Potrivit investigației, un proces asociat extensiei Adobe Acrobat părea să rescrie în mod repetat aproximativ 1 GB de date din memoria cache.

Activitatea continua inclusiv noaptea, când utilizatorul nu avea nicio fereastră Chrome deschisă. Explicația este că browserul poate păstra active anumite procese în fundal, inclusiv componente folosite de extensii pentru notificări și gestionarea datelor.

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După dezinstalarea extensiei Adobe Acrobat, activitatea de scriere asociată Chrome a scăzut cu peste 81% în numai cinci minute.

Un reprezentant Adobe ar fi solicitat ulterior informații suplimentare pentru investigarea problemei, însă nu a fost anunțată o cauză oficială.

Nu este nici prima reclamație de acest fel. În mai 2026, un utilizator al forumurilor Adobe semnala că aceeași extensie genera repetat fișiere jurnal de 4 MB, ocupând spațiul de stocare pe mai multe calculatoare dintr-o companie.

Problema poate avea consecințe pe termen lung, deoarece SSD-urile suportă un număr limitat de operațiuni de scriere înainte ca memoria să înceapă să se uzeze.

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