AI-ul care ar putea revoluționa viitorul bateriilor. Extracția de litiu devine ecologică

Litiul este coloana vertebrală a tranziției către mașini electrice. Extracția sa lasă o amprentă de carbon uriașă, ceea ce ridică semne de întrebare despre cât de „verzi” sunt, în realitate, bateriile pe care le folosim. În 2025, chiar dacă tehnologiile pe bază de sodiu-ion au început să apară, niciuna nu a reușit să atingă performanțele energetice ale litiului.

În acest context, o echipă de cercetători de la Universitatea UConn din SUA a reușit să schimbe regulile jocului. Folosind inteligența artificială, inginerii au creat un proces capabil să reducă la jumătate emisiile de CO2 asociate extracției litiului.

Cum transformă inteligența artificială extracția din ape geotermale

Noua metodă vizează resursele din apele geotermale încărcate cu săruri, precum cele din zona lacului Salton, California. Până acum, extragerea litiului din aceste ape era considerată prea costisitoare energetic. Algoritmii de inteligență artificială au schimbat ecuația: au permis valorificarea dublă a aceleași energii.

Mai întâi, apa fierbinte alimentează turbine care generează electricitate. Apoi, același flux este redirecționat către procesul de separare a litiului, unde trece printr-un amestec cu nanomateriale selectate de AI pentru eficiență maximă. După extracție, apa este reintrodusă în sol, ceea ce menține echilibrul natural al ecosistemului.

Conducătoarea proiectului, profesoara Burcu Beykal, subliniază că această abordare face ca întreg procesul să se autosusțină energetic. În loc să adauge emisii suplimentare, sistemul se sprijină pe resursa geotermală, transformând o problemă ecologică într-o oportunitate de durabilitate.

Efectele ar putea fi uriașe. O baterie produsă prin metode convenționale generează, în prezent, aproximativ 5,5 tone de CO2 în faza de fabricație. Folosind noua tehnologie, aceeași baterie ar putea ajunge la doar 2,75 tone.

Impactul nu se limitează doar la mediu. Costurile mai reduse și resursele abundente din SUA și Europa ar putea încuraja producția locală de litiu. Având în vedere că peste 60% din rezervele globale se află în ape subterane, descoperirea deschide accesul la o sursă până acum considerată nepractică.

