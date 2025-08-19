AI-ul care ar putea revoluționa viitorul bateriilor. Extracția de litiu devine ecologică

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 19 August 2025, ora 20:31
439 citiri
AI-ul care ar putea revoluționa viitorul bateriilor. Extracția de litiu devine ecologică
FOTO Unsplash

Litiul este coloana vertebrală a tranziției către mașini electrice. Extracția sa lasă o amprentă de carbon uriașă, ceea ce ridică semne de întrebare despre cât de „verzi” sunt, în realitate, bateriile pe care le folosim. În 2025, chiar dacă tehnologiile pe bază de sodiu-ion au început să apară, niciuna nu a reușit să atingă performanțele energetice ale litiului.

În acest context, o echipă de cercetători de la Universitatea UConn din SUA a reușit să schimbe regulile jocului. Folosind inteligența artificială, inginerii au creat un proces capabil să reducă la jumătate emisiile de CO2 asociate extracției litiului.

Cum transformă inteligența artificială extracția din ape geotermale

Noua metodă vizează resursele din apele geotermale încărcate cu săruri, precum cele din zona lacului Salton, California. Până acum, extragerea litiului din aceste ape era considerată prea costisitoare energetic. Algoritmii de inteligență artificială au schimbat ecuația: au permis valorificarea dublă a aceleași energii.

Mai întâi, apa fierbinte alimentează turbine care generează electricitate. Apoi, același flux este redirecționat către procesul de separare a litiului, unde trece printr-un amestec cu nanomateriale selectate de AI pentru eficiență maximă. După extracție, apa este reintrodusă în sol, ceea ce menține echilibrul natural al ecosistemului.

Conducătoarea proiectului, profesoara Burcu Beykal, subliniază că această abordare face ca întreg procesul să se autosusțină energetic. În loc să adauge emisii suplimentare, sistemul se sprijină pe resursa geotermală, transformând o problemă ecologică într-o oportunitate de durabilitate.

Efectele ar putea fi uriașe. O baterie produsă prin metode convenționale generează, în prezent, aproximativ 5,5 tone de CO2 în faza de fabricație. Folosind noua tehnologie, aceeași baterie ar putea ajunge la doar 2,75 tone.

Impactul nu se limitează doar la mediu. Costurile mai reduse și resursele abundente din SUA și Europa ar putea încuraja producția locală de litiu. Având în vedere că peste 60% din rezervele globale se află în ape subterane, descoperirea deschide accesul la o sursă până acum considerată nepractică.

Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
Google Translate, unul dintre cele mai folosite servicii de traducere din lume, ar putea primi în curând o actualizare importantă. În noua versiune a aplicației, utilizatorii ar urma să aibă...
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #stiinta , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce se va intampla cu Putin daca ar merge la o conferinta de pace in Elvetia. Anuntul sefului diplomatiei de la Berna
Adevarul.ro
Dezvaluiri tulburatoare in cazul celor doi tineri morti pe A1: s-ar fi aruncat imbratisati in fata unui TIR
ObservatorNews.ro
Cum isi pot recupera banii soferii care isi strica masinile din cauza gropilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Furtul unui telefon s-a transformat într-o fraudă de sute de mii de lei la Cluj
  2. Tesla schimbă regulile jocului mașinilor electrice cu un SUV electric de familie cu 6 locuri
  3. Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps
  4. Xiaomi oferă până la șase ani de actualizări software pentru telefoane și tablete. Ce modele sunt pe listă
  5. AI-ul care ar putea revoluționa viitorul bateriilor. Extracția de litiu devine ecologică
  6. Samsung își mută atenția spre India. Ce dispozitive intră oficial în producție
  7. Apple pregătește iPhone 17 Air, un rival mai subțire decât Galaxy S25 Edge. Ce știe să facă
  8. Lovitură pentru Bolojan: Taxele plătite de păcănele ar putea fi ilegale - Statul poate fi obligat să restituie sumele colectate, plus dobândă: "Presiune pe finanțele publice"
  9. Google Translate devine profesor de limbi străine. Aplicația intră în era AI și a jocurilor interactive
  10. Importurile de energie electrică au crescut cu 57% în prima jumătate a anului!