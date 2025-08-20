Facebook și Instagram rup barierele lingvistice. Ce face noua funcție de traducere din aplicații

Meta pregătește o schimbare majoră pe Facebook și Instagram. Compania a anunțat că va introduce o funcție de dublare automată a videoclipurilor cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât acestea să poată fi ascultate în mai multe limbi. Practic, un clip înregistrat în engleză de un creator de conținut va putea fi redat în spaniolă și invers, iar în curând și în alte limbi de circulație.

Noua tehnologie recreează vocea originală a persoanei din videoclip, păstrând tonul și intonația, dar tradusă în altă limbă. Diferența față de subtitrările automate deja disponibile este că utilizatorii vor putea asculta direct varianta dublată, fără a mai citi textul pe ecran.

Cum funcționează și ce promite Meta

Funcția a fost prezentată la evenimentul Meta Connect 2024 și se bazează pe rețele de procesare neurală dezvoltate de Meta AI. Sistemul detectează automat limba vorbită în clip, apoi generează o coloană sonoră suplimentară cu traducerea. La publicare, videoclipul va include aceste piste audio alternative, iar aplicația va reda automat versiunea potrivită în funcție de limba setată pe telefon. Există și opțiunea de a comuta manual între limbile disponibile.

Pentru a evita erori sau momente amuzante neintenționate, Meta le recomandă creatorilor să verifice rezultatul final înainte de publicare. În plus, compania testează și o funcție de sincronizare a mimicii faciale, astfel încât mișcările buzelor să se potrivească cu vocea dublată. Totuși, pentru unii creatori acest artificiu ar putea părea prea artificial și ar interfera cu expresivitatea naturală.

Pe lângă dublaj, Meta oferă și noi instrumente de analiză. Creatorii vor putea vedea din fila „Informații” câți oameni au urmărit conținutul lor în fiecare limbă, un detaliu care va ajuta la înțelegerea impactului pe piețe internaționale.

