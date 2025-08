Facebook taie vocea partidelor: din 2025, fără reclame politice în UE. Care este motivul

Uniunea Europeană se pregătește să dea un reset modului în care politica se face în spațiul digital, iar primele semne de fricțiune nu au întârziat să apară. Meta, gigantul din spatele Facebook, Instagram, WhatsApp și Threads, a anunțat că va elimina complet reclamele politice de pe platformele sale în toate țările UE, începând din octombrie 2025. Motivul? Noile reglementări de transparență impuse de Bruxelles sunt, în opinia companiei, imposibil de pus în aplicare fără costuri și complicații uriașe.

Regula care a declanșat această mișcare poartă numele Transparency and Targeting of Political Advertising (TTPA) și vizează exact ce sugerează titlul: să facă transparent cine, ce și cum plătește pentru influențarea alegătorilor. Orice reclamă politică va trebui să precizeze cine a sponsorizat-o, cât a costat, ce public țintește și în ce perioadă rulează. În plus, va fi interzisă publicitatea politică plătită din afara Uniunii în cele trei luni de dinaintea unui scrutin.

Meta refuză să joace după noile reguli

Compania a reacționat rapid, catalogând cerințele UE drept excesive și imposibil de gestionat logistic. Identificarea sponsorilor, raportările zilnice și păstrarea detaliată a datelor despre reclame ar introduce, potrivit Meta, un nivel de „complexitate inacceptabil” care va afecta eficiența campaniilor și calitatea experienței utilizatorului.

Din această cauză, Meta a decis să iasă complet din jocul publicității politice în Europa. Reclamele cu temă electorală, politică sau socială vor fi oprite pe toate platformele sale din spațiul comunitar. Totuși, conținutul politic organic va rămâne permis, oricine va putea posta opinii sau mesaje, dar nu le va mai putea promova plătit.

