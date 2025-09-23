Aparate care îți „fură” curentul fără să știi: de ce îți crește factura la electricitate și cum poți scăpa de consumul ascuns

Electricienii atrag atenția asupra unui fenomen ignorat de majoritatea: există electrocasnice care continuă să consume curent chiar și atunci când par oprite. Aceste dispozitive, supranumite „vampiri energetici”, rămân active în stand-by sau doar pentru a-și păstra setările. Iar lăsate permanent în priză, pot adăuga o sumă de bani lunar la factura de curent.
Printre cei mai mari „hoți” de curent se numără cafetierele și fierbătoarele moderne, echipate cu funcții smart sau conectivitate Wi-Fi. La fel și oalele de gătit lent sau sub presiune, plitele electrice, friteuzele cu aer cald, prăjitoarele ori mini-cuptoarele, toate dotate cu afișaje digitale sau sisteme de stand-by.
Chiar și blenderele și roboții de bucătărie contribuie la consum, iar cuptorul cu microunde are mereu pornit afișajul digital, ceea ce îl face un consumator constant, chiar și când nu e folosit. Specialiștii recomandă să fie scos din priză imediat după utilizare.
Există însă aparate cu impact mult mai mare. Aerul condiționat, chiar și în repaus, consumă energie pentru a-și menține setările, scrie Bugetul.
Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a diminua consumul: scoate din priză electrocasnicele de bucătărie atunci când nu le folosești, utilizează prize inteligente sau prelungitoare cu întrerupător pentru oprirea simultană a mai multor aparate și monitorizează-ți consumul prin aplicațiile furnizorilor sau contoare smart.
Folosirea rațională a marilor consumatori, precum aerul condiționat sau dușul electric, poate face o diferență uriașă. Chiar dacă fiecare dispozitiv pare să „tragă” foarte puțin, adunate, aceste consumuri ascunse pot explica facturile neașteptat de mari de la finalul lunii.