O operațiune de amploare, numită „PharmaFraud”, folosește inteligența artificială pentru a fabrica articole „informative” despre medicamente inexistente, însoțite de recenzii false care conving utilizatorii să cumpere tratamente periculoase sau complet ineficiente.

Specialiștii estimează că milioane de oameni au căzut deja în capcană, riscându-și sănătatea prin comenzi online de medicamente contrafăcute sau expirate. În spatele acestei scheme stă o rețea care a clonat sau inventat peste 5.000 de farmacii online fără autorizație. Paginile imită perfect site-uri legitime, afișează produse la prețuri tentante și au, pe lângă scopul de a vinde medicamente false, misiunea de a colecta cât mai multe date personale și financiare de la clienți.

Cum funcționează capcana și cum poți să o recunoști

Totul începe cu o reclamă online, deseori pentru un medicament pe care l-ai căutat recent. După ce vizitezi site-uri de farmacii reale, poate descurajat de prețuri, ești tentat de o ofertă mult mai mică, găzduită pe un site „nou” și convingător. După câteva clickuri și o plată rapidă, fie nu primești nimic, fie ajunge la tine un produs expirat și reambalat cu date falsificate.

Escrocii profită și de naivitatea celor atrași de „pastile miraculoase” pentru slăbit sau de tratamente pentru disfuncții erectile. În cel mai „fericit” caz, aceste produse nu au niciun efect. În cel mai grav, pot cauza reacții adverse severe.

Există însă indicii clare că un magazin este fictiv: acceptarea plății exclusiv în criptomonede, oferta de medicamente ce ar necesita prescripție medicală, solicitarea excesivă de date personale sub pretextul validării unei rețete sau acordării unor reduceri.

Ads