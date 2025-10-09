Ferrari intră în era electrică: tehnologie Apple, ADN Ferrari, putere de 1.000 CP. Mașina va avea inclusiv un sunet de supercar

După ani de zvonuri și promisiuni, Ferrari intră oficial în era electrică. În 2026, brandul din Maranello va lansa prima sa mașină electrică: Ferrari Elettrica, un model care promite să păstreze esența pură a mărcii: performanță, rafinament și emoția unui supercar.

Proiectul are implicarea unuia dintre cei mai influenți designeri din lume, Jony Ive, fostul director de design Apple, prin studioul său LoveFrom. Astfel, Ferrari vizează nu doar performanță tehnică, ci și o nouă identitate vizuală pentru era electrică.

Sunet de supercar, fără motor cu combustie

Ferrari Elettrica nu va fi doar o altă mașină electrică silențioasă. Inginerii italieni au dezvoltat un sistem acustic unic, care captează rezonanța naturală a motoarelor electrice și o amplifică într-un mod controlat, oferind șoferului o experiență sonoră inedită.

Potrivit lui Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer al Ferrari, senzori montați direct în învelișul motoarelor din spate vor „traduce” vibrațiile electromecanice în frecvențe procesate digital, transmise apoi în habitaclu. Rezultatul: un „sunet autentic Ferrari”, care nu imită un V12, dar transmite aceeași energie și adrenalină.

Design creat de Jony Ive – eleganță minimalistă, ADN Ferrari intact

Colaborarea cu LoveFrom sugerează o nouă abordare estetică: linii fluide, proporții aerodinamice și un interior minimalist, fără a pierde agresivitatea specifică mărcii. Ive ar putea aduce o notă de simplitate sofisticată, similară cu filosofia Apple, o combinație între puritate vizuală și funcționalitate tehnologică.

Ferrari a confirmat că Elettrica va fi produsă în serie limitată, păstrând exclusivitatea brandului, iar prețul de pornire ar putea depăși 500.000 de dolari. Sub caroserie, Elettrica va integra patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, capabile să genereze peste 1.000 CP. Sistemul promite o accelerație instantanee și o manevrabilitate de precizie milimetrică, datorită controlului vectorial al cuplului pentru fiecare roată.

Ferrari nu a oferit cifre oficiale pentru accelerație sau autonomie, dar sursele din industrie estimează performanțe la nivelul, sau chiar peste, ale modelelor SF90 Stradale și Purosangue.

În 2011, fostul CEO Luca di Montezemolo declara că „Ferrari nu va construi niciodată o mașină electrică”.

