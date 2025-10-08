O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:00
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
Foto: iStock

Un simplu semnal GPS a dus la una dintre cele mai mari descinderi din ultimii ani din Londra. Cu ajutorul funcției Find My iPhone, poliția britanică a reușit să identifice și să destructureze o rețea internațională de contrabandă cu telefoane furate, recuperând peste 2 000 de dispozitive și arestând 46 de suspecți.

Totul a început când o victimă a urmărit un iPhone furat, al cărui semnal a condus anchetatorii către un depozit din apropierea aeroportului Heathrow. În interior, ofițerii au descoperit aproape 900 de telefoane ambalate într-o cutie gata de export. Aceasta a fost doar prima piesă dintr-un puzzle care, odată reconstruit, a expus o întreagă operațiune internațională de trafic.

O rețea care exporta zeci de mii de iPhone-uri către China

Cazul, denumit de autorități Operation Echosteep, a scos la iveală o rețea care ar fi reușit să trimită până la 40 000 de telefoane furate din Marea Britanie către China într-un singur an, echivalentul a aproape 40% din totalul furturilor de telefoane din Londra.

Schema era simplă: telefoanele erau furate sau obținute prin fraudă, apoi cumpărate de intermediari care le ambalau și le exportau. Profitul era uriaș, un iPhone furat de pe stradă și revândut în Marea Britanie cu câteva sute de lire putea fi revândut în Asia la prețuri de două-trei ori mai mari.

Însă ceea ce hoții nu au putut elimina complet a fost sistemul de urmărire Apple. Chiar și atunci când dispozitivele erau oprite sau izolate în folie care bloca semnalul, unele continuau să transmită intermitent date către rețeaua Find My. Cu fiecare semnal, anchetatorii s-au apropiat mai mult de punctele de colectare.

