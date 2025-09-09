Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei

Fizicienii din Viena au reușit ceea ce până acum părea doar un scenariu de science-fiction. Au inversat timpul pentru o particulă. Experimentul, realizat de cercetătorii de la Academia Austriacă de Științe și Universitatea din Viena, arată că evoluția temporală a unui sistem cuantic poate fi „derulată înapoi” cu o precizie uimitoare.

Demonstrația marchează un moment istoric în înțelegerea mecanicii cuantice, dar și o dovadă practică a faptului că timpul, la nivel microscopic, nu curge neapărat într-o singură direcție.

Cum au dat timpul înapoi oamenii de știință

În teorie, ecuațiile mecanicii cuantice nu fixează o direcție pentru timp: particulele pot evolua atât înainte, cât și înapoi. Echipa din Viena a creat un sistem controlat în care o particulă a fost lăsată să evolueze, apoi procesul a fost inversat printr-o serie de operații precise. Rezultatul? Particula a revenit la starea inițială, ca și cum timpul ar fi fost „rebobinat”.

Reușita confirmă că reversibilitatea nu e doar o ipoteză matematică, ci un fenomen ce poate fi observat direct. Cu toate acestea, aplicarea descoperirii la scară umană rămâne imposibilă. Estimările arată că ar fi nevoie de milioane de ani pentru a inversa doar o secundă din evoluția cuantică a unui organism, având în vedere complexitatea uriașă a structurilor biologice.

De aceea, implicațiile imediate țin mai degrabă de tehnologie: calculatoarele cuantice ar putea beneficia de controlul asupra timpului pentru corectarea erorilor și pentru stabilitate mai mare. În plus, securitatea informației, care deja folosește principii cuantice, ar putea fi dusă la un nou nivel.

