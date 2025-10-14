Jetson lansează „Formula 1 a cerului”: prima competiție cu vehicule zburătoare eVTOL pilotate de oameni. Cât costă un vehicul VIDEO

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 22:01
367 citiri
Jetson lansează „Formula 1 a cerului”: prima competiție cu vehicule zburătoare eVTOL pilotate de oameni. Cât costă un vehicul VIDEO
FOTO Captura YouTube Jetsone ONE

Spectacolul viitorului a început deja. Startup-ul suedez Jetson, cunoscut pentru vehiculul său zburător Jetson ONE, a prezentat oficial conceptul „Jetson Air Games”, o competiție dedicată aparatelor de zbor personale de tip eVTOL (electric vertical take-off and landing). Evenimentul a avut loc la UP.Summit 2025 în Bentonville, Arkansas, și a marcat prima demonstrație publică din lume de curse aeriene cu piloți umani la bord.

Patru vehicule Jetson ONE au survolat simultan un circuit de obstacole, într-un show sincronizat care a atras atenția industriei tehnologice și a fanilor motorsportului.

„A fost un moment de mândrie și dovada că Jetson este pregătită să conducă următorul capitol al aviației personale”, a declarat Tomasz Patan, cofondator și CTO al companiei.

De la vis SF la sport aerian real

„Jetson Air Games” își propune să transforme zborul personal într-un sport competitiv de mare viteză, în care precizia și agilitatea piloților contează la fel de mult ca performanțele vehiculului. În demonstrația din Arkansas, participanții au efectuat manevre la limită în jurul pilonilor și au zburat în formație perfect sincronizată, o imagine desprinsă parcă dintr-un film SF.

Proiectul Jetson este comparat deja cu inițiative precum Airspeeder, competiția australiană cu drone eVTOL fără piloți. Diferența majoră? La Jetson, piloții sunt în cabina de zbor. Modelul Jetson ONE, cu o greutate de doar 86 kg, atinge 102 km/h și zboară timp de 20 de minute la o singură încărcare. Este primul eVTOL personal din lume livrat unui client civil, printre primii cumpărători fiind Palmer Luckey, fondatorul Oculus VR.

Vehiculul are un preț actual de 128.000 de dolari, care va crește la 148.000 USD din noiembrie.

Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate...
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
Samsung duce asistența digitală la un nou nivel. Odată cu lansarea seriei Galaxy S26, telefoanele vor putea prelua apelurile nedorite automat, grație unui sistem de inteligență artificială...
#tehnologie, #masini zburatoare, #formula 1 , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O banca dispare din Romania. Ce se intampla cu clientii si pana cand pot fi folosite cardurile
a1.ro
Motivul schimbarii vesmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se intampla apoi cu straiele
ObservatorNews.ro
Faptele comise in trecut de soferul care a ucis o mama pe trecerea de pietoni
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Bogdan Ivan prezintă probe că avem, într-adevăr, cea mai scumpă energie din Europa: "Lucrăm deja la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor" VIDEO
  2. Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
  3. Jetson lansează „Formula 1 a cerului”: prima competiție cu vehicule zburătoare eVTOL pilotate de oameni. Cât costă un vehicul VIDEO
  4. Galaxy S26 îți va răspunde la telefon în locul tău, iar inteligența artificială va decide dacă apelul merită atenția ta
  5. HBO Max lansează trailerul pentru „A Knight of the Seven Kingdoms”, noul serial în legătura directă cu Game of Thrones VIDEO
  6. Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările
  7. Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech
  8. Olanda lovește în influența Chinei. Preia controlul unei companii de semiconductori, invocând riscuri de securitate
  9. La 30 de ani de McDonald’s® în România, sărbătorim alături de clienți prin fapte care țin familiile împreună
  10. Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!