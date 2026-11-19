Un serviciu folosit pentru accesarea site-urilor de internet va deveni indisponibil în Franța începând cu 24 noiembrie 2026, în urma unui conflict juridic privind blocarea platformelor de streaming ilegal. Decizia aparține fundației elvețiene Quad9, care preferă să își retragă serviciul DNS decât să aplice restricțiile impuse de o instanță franceză.

Situația a provocat reacții din partea unor companii importante din industria internetului, inclusiv Cloudflare, care avertizează că asemenea hotărâri ar putea afecta funcționarea unor servicii online esențiale.

Conflictul a început după ce beIN Sports a solicitat blocarea unor site-uri care transmiteau ilegal meciuri de tenis. Pe 21 octombrie, un tribunal din Paris a decis că Quad9 trebuie să împiedice accesarea domeniilor vizate și a stabilit o penalitate de 1.000 de euro pe zi pentru nerespectarea obligației.

Fundația susține însă că nu poate identifica în mod fiabil utilizatorii aflați în Franța. În aceste condiții, aplicarea restricțiilor ar putea afecta inclusiv persoane din alte țări.

Quad9 a ales astfel să înceteze furnizarea serviciului către utilizatorii francezi, în loc să introducă blocări cu efecte potențial globale.

De ce blocarea unui serviciu DNS poate afecta și site-urile legale

Serviciile DNS sunt folosite pentru a transforma adresele obișnuite ale site-urilor, precum cele introduse în browser, în adrese IP pe care calculatoarele le folosesc pentru a comunica între ele.

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Quad9 oferă gratuit un asemenea serviciu, disponibil la adresa 9.9.9.9.

Cloudflare, care operează propriul serviciu DNS public, 1.1.1.1, consideră că obligarea acestor furnizori să blocheze site-uri reprezintă o metodă greșită de combatere a pirateriei.

Compania explică faptul că eliminarea unui domeniu din sistemul DNS nu înseamnă dispariția conținutului ilegal de pe internet. Acesta poate rămâne disponibil, iar restricția poate fi ocolită prin utilizarea altui serviciu DNS.

În plus, blocarea unor domenii întregi poate afecta și conținut legitim găzduit pe aceleași platforme.

Există și consecințe practice pentru utilizatori. Quad9 este folosit în Franța inclusiv de instituții publice, școli, spitale și companii din sectorul energetic.

Deoarece fundația nu păstrează informații care să îi permită identificarea utilizatorilor, aceasta nu îi poate avertiza individual că serviciul urmează să fie retras.

Persoanele și organizațiile care folosesc Quad9 vor trebui să își schimbe configurația DNS pentru a evita problemele de accesare a site-urilor după 24 noiembrie.

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