Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:23
Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi
Un val de mesaje înșelătoare circulă în ultimele zile în inboxurile românilor. Ele par să provină de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosesc sigla instituției și denumirea oficială, dar în realitate vin de pe adrese false, precum „[email protected]”. Scopul este să creeze panică și să te facă să dai click pe linkuri sau să descarci fișiere infectate, care îți pot compromite datele personale și bancare.

Cum recunoști frauda

ANAF a transmis un avertisment oficial, subliniind că NU comunică niciodată cu contribuabilii prin astfel de adrese. Singurele canale valide sunt Spațiul Privat Virtual (SPV) și corespondența clasică, cu confirmare de primire de la Poșta Română. Orice alt e-mail care pretinde că vine de la Fisc și îți cere date bancare, parole sau plăți urgente este o tentativă de fraudă.

Atacatorii au perfecționat detaliile pentru a părea cât mai credibili: folosesc subiecte alarmante despre obligații fiscale, imită limbajul oficial al ANAF și creează adrese foarte asemănătoare cu cele reale. Țintele preferate sunt salariații, PFA-urile și firmele care interacționează des online cu Fiscul. O simplă apăsare pe link poate însemna furtul datelor de autentificare sau chiar instalarea unui malware care să ofere acces la conturile tale bancare.

Ce poți face ca să te protejezi

Primul pas este verificarea atentă a expeditorului: dacă adresa nu se termină în „anaf.ro”, mesajul este fals. Fiscul nu solicită niciodată date bancare prin e-mail și nu trimite linkuri pentru plăți directe. Dacă primești un mesaj suspect, șterge-l imediat, fără să accesezi fișierele sau linkurile atașate.

Dacă ai dubii, intră direct pe site-ul oficial al ANAF sau verifică situația în contul tău din Spațiul Privat Virtual. Reprezentanții instituției recomandă și raportarea acestor tentative către autorități, pentru ca rețelele de atac să fie blocate cât mai repede.

