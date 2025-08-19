Furtul unui telefon s-a transformat într-o fraudă de sute de mii de lei la Cluj

Ceea ce părea un simplu furt dintr-un mall din Cluj-Napoca a devenit, în doar două zile, unul dintre cele mai grave cazuri de fraudă informatică investigate recent de procurori. Un bărbat de 34 de ani a reușit să producă un prejudiciu de aproape 270.000 de lei, după ce a accesat aplicațiile bancare ale victimei direct din telefonul sustras.

Cum s-a desfășurat furtul

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 martie 2024, când suspectul a furat un telefon mobil evaluat la mai puțin de 700 de lei. În scurt timp, însă, a descoperit că dispozitivul oferea acces direct la conturile bancare ale proprietarului. Profitând de această vulnerabilitate, a început să facă retrageri de numerar, plăți și transferuri, totalizând 68 de tranzacții în doar două zile.

Anchetatorii au constatat și 82 de acte de acces ilegal în sistemele informatice, ceea ce încadrează faptele într-o serie de infracțiuni informatice în formă continuată. Prejudiciul stabilit se ridică la 269.948,68 lei, însă până acum autoritățile au reușit să recupereze doar aproximativ jumătate din sumă. Restul banilor au dispărut fie prin retrageri directe, fie prin transferuri imposibil de urmărit.

Specialiștii atrag atenția că situația scoate la iveală riscurile majore ale utilizării telefoanelor neprotejate pentru operațiuni bancare. Lipsa autentificării biometrice și parolele slabe pot transforma un furt banal într-un jaf de proporții.

După mai bine de un an de la producerea faptelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus pe 18 august 2025 plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și furt calificat, infracțiuni ce pot atrage pedepse severe conform Codului penal.

