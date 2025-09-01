Funcția care ar face din Google Maps aplicația indispensabilă pentru șoferii din întreaga lume

Pentru majoritatea utilizatorilor, Google Maps este deja aplicația preferată pentru navigație. Totuși, unii aleg Waze pentru alertele despre radare și controale de poliție, ceea ce face condusul mai sigur, chiar dacă mulți nu recunosc că încetinesc doar atunci când primesc avertismentul.

În prezent, Google Maps a început să importe rapoarte despre poliție și incidente direct din Waze, transformând aplicația într-un instrument aproape identic. În unele țări, precum Franța, afișarea exactă a radarelor este interzisă, aplicațiile fiind obligate să arate doar „zone de pericol”, scrie Autoevolution.

Ce lipsește cu adevărat din Google Maps

Un detaliu ar putea transforma complet experiența: afișarea semnelor de circulație în aplicație. Stop, cedează trecerea sau semafoarele ar putea apărea direct pe ecran, cu notificări atunci când șoferul se apropie de ele. Ar fi o funcție esențială pentru a preveni accidente și a evita situațiile periculoase.

Google are deja tehnologia necesară. Street View acoperă mare parte din lume și poate fi folosit pentru a extrage informații despre semne rutiere. În plus, locațiile semafoarelor sunt deja integrate în versiunea web, însă nu apar în timpul navigației.

Sursele citate de Autoevolution susțin însă că Google nu ia în calcul deocamdată o astfel de actualizare, considerând proiectul prea ambițios și greu de întreținut pe termen lung. Totuși, o implementare la scară globală ar oferi Maps un avantaj uriaș, greu de egalat de concurenți.

Apple Maps afișează semne și semafoare pe hartă, dar nu trimite notificări și rămâne în urmă la acuratețea hărților.

