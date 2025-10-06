Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu

Start-up-ul indian Hylenr Technologies susține că a reușit prima demonstrație funcțională de fuziune la rece, o formă de reacție nucleară care produce energie fără temperaturi extreme și fără deșeuri radioactive. Mai mult, compania va testa reactorul său revoluționar LENR (Low Energy Nuclear Reactor) în spațiu, printr-un parteneriat cu TakeMe2Space, un proiect dedicat sateliților alimentați cu inteligență artificială.

Fuziunea la rece a fost, timp de decenii, un subiect de dispută în lumea științifică. Spre deosebire de fuziunea convențională, care necesită milioane de grade Celsius pentru a uni nucleele atomice, fuziunea la rece ar permite obținerea energiei nucleare la temperaturi ambientale. Conceptul a fost introdus în 1989 de cercetătorii Martin Fleischmann și Stanley Pons, dar experimentele lor nu au putut fi reproduse, până acum.

Prima demonstrație reușită

Hylenr afirmă că a dezvoltat un sistem capabil să genereze cu 50% mai multă căldură decât energia electrică introdusă. Testele efectuate în vara anului 2024 au fost suficient de convingătoare încât să primească brevet oficial din partea guvernului indian, un pas fără precedent pentru o tehnologie LENR. Reactorul folosește hidrogen și o cantitate mică de electricitate pentru a produce căldură constantă, fără emisii și fără riscuri radioactive.

Pentru a valida tehnologia, Hylenr colaborează acum cu compania TakeMe2Space, care va transporta reactorul pe o platformă orbitală alimentată de AI. Scopul este de a testa performanța sistemului în condițiile extreme ale spațiului, o oportunitate de a demonstra că LENR poate deveni o sursă sigură și stabilă de energie pentru viitoarele misiuni spațiale.

Dacă testele vor fi reușite, reacția LENR ar putea alimenta stații orbitale, nave spațiale sau habitate lunare și marțiene, eliminând nevoia de panouri solare. Pe Pământ, reactorul ar putea fi folosit pentru producerea de abur industrial, încălzirea clădirilor sau generarea de energie locală, fără emisii de carbon și la costuri reduse.

