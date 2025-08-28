Cum se schimbă experiența Galaxy cu One UI 8. Ce pregătește Samsung pentru utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 22:31
Cum se schimbă experiența Galaxy cu One UI 8. Ce pregătește Samsung pentru utilizatori
Samsung va organiza un eveniment online care se anunță plin de noutăți. Compania sud-coreeană va aduce în prim-plan atât produse hardware de ultimă generație, cât și o actualizare software așteptată de milioane de utilizatori – One UI 8, construit pe baza Android 16.

Evenimentul va fi și momentul în care Galaxy S25 își va face apariția oficială, fiind primul model ce va primi noul update. În paralel, Samsung va prezenta o gamă de tablete premium, toate cu funcții AI integrate. Versiunea stabilă a One UI 8 va ajunge treptat pe toate dispozitivele eligibile din seria Galaxy până la sfârșitul anului.

Noua interfață promite să transforme modul în care utilizatorii își folosesc telefoanele și tabletele. Quick Share devine mai rapid, multitasking-ul mai flexibil, iar Samsung DeX capătă instrumente avansate pentru cei care folosesc monitoare externe. În plus, interfața aduce fundaluri dinamice care își schimbă culorile în funcție de momentul zilei și rutine inteligente pentru viața de zi cu zi, de la alerte meteo până la remindere personalizate.

Aplicațiile preinstalate primesc și ele un aer nou. Gallery organizează automat capturile de ecran în categorii, Calendar integrează Reminders într-un format modern, iar aplicațiile Weather și Reminder se remarcă prin animații fluide și un design mai curat.

Pe partea de securitate, Secure Folder permite acum autentificarea cu amprentă separată și poate fi ascuns complet din interfață. Totodată, opțiunile de accesibilitate includ zoom prin butoane, tastatură mărită și conectarea aparatelor auditive Bluetooth direct din setări.

Samsung lansează Galaxy Tab S10 Lite: o tabletă cu 5G și S Pen inclus
Samsung a prezentat oficial noua Galaxy Tab S10 Lite, un model care încearcă să aducă un echilibru între performanță, portabilitate și preț accesibil. Lansarea globală a avut loc pe 25...
Samsung aduce inteligența artificială pe televizoare și monitoare inteligente. Ce puteți face de acum
Samsung și Microsoft fac încă un pas în colaborarea lor de lungă durată, anunțând integrarea asistentului AI Microsoft Copilot direct pe televizoarele și monitoarele inteligente ale...
