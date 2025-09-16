Samsung pornește actualizarea la One UI 8: vezi când primește telefonul tău Android 16

Samsung pornește actualizarea la One UI 8: vezi când primește telefonul tău Android 16
Samsung a început deja să livreze One UI 8 cu Android 16 pe anumite modele, însă planul complet de actualizare arată că întregul proces se va întinde până la începutul lunii noiembrie. Informațiile provin din Coreea de Sud, ceea ce înseamnă că Europa ar putea primi update-urile cu o mică întârziere, dar calendarul oferă o imagine clară asupra ordinii în care vor fi vizate seriile Galaxy.

În frunte se află modelele din gama Galaxy S, urmate de telefoanele pliabile, tabletele premium și ceasurile inteligente Galaxy Watch. Restul dispozitivelor compatibile vor primi pachetul software treptat, în valuri, până spre final de octombrie.

Calendarul actualizărilor One UI 8

Primele care primesc update-ul sunt modelele Galaxy S25, S25+ și S25 Ultra, începând cu 18 septembrie. La doar câteva zile distanță, pe 22 septembrie, intră în linie Seria S25 Edge, S24 (inclusiv FE), dar și telefoanele mid-range A36 și A56.

Seria Galaxy S23, împreună cu noile pliabile Z Fold6 și Z Flip6, vor fi actualizate pe 2 octombrie, urmate de generațiile mai vechi, precum S22 și Fold4, pe 6 octombrie. Modelele Z Fold5 și Z Flip5 intră abia pe 13 octombrie, iar seria S21 FE pe 16 octombrie. Ultimele din gamă care primesc update-ul sunt Galaxy A53, A34 și A33, programate pentru 30 octombrie.

Tabletele Galaxy intră în program în paralel: Tab S10 Ultra și Tab S10+ primesc update-ul pe 1 octombrie, în timp ce modelele mai accesibile, precum Tab A9 și Tab A9+, sunt planificate abia pentru început de noiembrie.

Pe partea de ceasuri, Galaxy Watch7, Watch6 și Watch FE fac trecerea la Wear OS 6 pe 1 octombrie, în timp ce seriile mai vechi, Watch5 și Watch4, vor trebui să aștepte până pe 3 noiembrie.

