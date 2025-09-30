Ziare.com Fara Filtru: Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:49
Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital
Inelul deformat FOTO / ZONEofTECH X

Un incident bizar readuce în discuție riscurile ascunse ale gadgeturilor purtabile. Un Samsung Galaxy Ring, lansat acum un an, a provocat panică după ce bateria s-a umflat în timp ce utilizatorul îl purta pe deget. Situația a escaladat chiar la poarta de îmbarcare a unui avion, unde bărbatul a fost refuzat, întrucât bateriile litiu deteriorate sunt interzise la bord.

Cazul a fost relatat de creatorul de conținut Daniel (@ZONEofTECH), care a publicat imagini cu inelul deformat. Dispozitivul a început să se dilate, blocându-se pe deget și necesitând intervenția medicilor pentru a fi scos. La spital, personalul medical a folosit gheață pentru a reduce inflamația și lubrifiant pentru a elibera inelul, după ce încercările cu săpun și cremă de mâini eșuaseră și chiar agravaseră problema, scrie Connect.

Căldura, apa sărată sau o baterie defectă?

Acesta a explicat ulterior că autonomia inelului scăzuse brusc, de la o săptămână la doar o zi și jumătate, semn al unei baterii cu probleme. El a speculat că factorii declanșatori ar fi putut fi clima fierbinte din Hawaii, expunerea la apă sărată sau pur și simplu un defect de fabricație. Deși Galaxy Ring are certificări 10ATM și IP68, acestea nu garantează protecție împotriva coroziunii cauzate de sare.

Fotografiile postate după extracție arată clar bateria umflată și carcasa internă compromisă. „Nu voi mai purta niciodată un inel inteligent”, a scris Daniel pe X. În replică, Samsung a transmis că „siguranța clienților este o prioritate de top” și că este în contact cu utilizatorul pentru a investiga situația.

Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy
Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy
Deși abia a început distribuirea actualizării One UI 8 bazată pe Android 16, deja au apărut informații despre următorul mare update, One UI 8.5. Firmware-ul testat dezvăluie o serie de...
Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
Samsung pregătește o schimbare uriașă pe telefoanele Galaxy: cum arată noul One UI 8.5 VIDEO
Un clip publicat de Sammobile a dezvăluit pentru prima dată experiența cu One UI 8.5 pe un Galaxy S25 Ultra, iar imaginile arată că Samsung pregătește modificări mult mai mari decât se...
