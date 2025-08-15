Samsung Galaxy S25 Edge, cel mai subțire flagship al companiei, disponibil oficial în România

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 15 August 2025, ora 21:02
Samsung Galaxy S25 Edge, cel mai subțire flagship al companiei, disponibil oficial în România
FOTO Unsplash

Samsung a lansat oficial în România noul Galaxy S25 Edge, cel mai subțire model din gama sa de flagship-uri, cu o grosime de doar 5,8 mm și o greutate de 163 g. Smartphone-ul combină un design premium cu specificații de top, păstrând estetica emblematică a seriei Galaxy S și adăugând elemente noi precum rama din titan și protecția ecranului cu Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2.

Galaxy S25 Edge impresionează prin profilul elegant, curbat, și prin rezistența sporită la uzură. Ecranul Dynamic AMOLED 2X cu Adaptive Vision Booster oferă culori vii și claritate excelentă, optimizând vizibilitatea în orice condiții de lumină. Bateria promite o zi întreagă de utilizare, iar încărcarea rapidă completează experiența. Modelul este disponibil în trei variante de culoare: Titanium Silver, Titanium Jetblack și Titanium Icyblue.

Performanță și funcții AI avansate

Telefonul integrează Galaxy AI, cu funcții precum Now Brief și Now Bar, pentru memento-uri inteligente și asistență contextuală, inclusiv în aplicații terțe. Procesorul puternic și optimizările software permit multitasking fluid și adaptat nevoilor utilizatorului.

Sistemul foto aduce un obiectiv principal de 200 MP, optimizat cu tehnologia Nightography pentru fotografii cu peste 40% mai luminoase în condiții de lumină scăzută. Algoritmii ProVisual oferă detalii clare și culori naturale, fie că este vorba de peisaje, portrete sau cadre macro.

În România, Galaxy S25 Edge poate fi achiziționat începând de astăzi, 15 august 2025.

