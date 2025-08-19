Galaxy S25 FE apare înainte de lansare: imagini și detalii tehnice dezvăluite accidental despre noul telefon de top, dar accesibil, al Samsung

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 23:29
320 citiri
FOTO Unsplash

Samsung nu a prezentat încă oficial noul Galaxy S25 FE, dar surpriza a fost stricatã de un retailer britanic care a publicat pe site toate detaliile esențiale. Astfel, modelul „Fan Edition” din seria S25 își face debutul înainte de timp, iar fanii au acum o idee clară despre cum va arăta și ce va oferi noul dispozitiv.

Conform informațiilor, designul este aproape identic cu cel al modelelor emblematice S25 lansate la începutul anului. Telefonul va fi disponibil în variantele „Jet Black” și „Icy Blue”, cu o carcasă metalică și margini extrem de subțiri în jurul ecranului, elemente care îl apropie vizual de gama premium.

Ce aduce noul Galaxy S25 FE

Din punct de vedere hardware, Samsung a optat pentru câteva compromisuri pentru a menține prețul accesibil. Sub carcasă se află procesorul Exynos 2400e, același folosit și pe Galaxy S24 FE, un cip cu opt nuclee și frecvențe de până la 2,8 GHz. Performanțele sunt decente, dar nu se ridică la nivelul modelelor de top. Telefonul vine cu 8 GB de RAM și opțiuni de stocare de 128 sau 256 GB, fără posibilitatea de extindere.

Ecranul Super AMOLED de 6,7 inci păstrează rezoluția Full HD+ de 2340×1080 pixeli, iar la capitolul foto se regăsește aceeași configurație de camere ca la generația precedentă: senzor principal de 50 MP, ultra-wide de 12 MP și teleobiectiv cu zoom 3x și rezoluție de 8 MP.

Bateria de 4900 mAh promite o autonomie mai bună și poate fi încărcată rapid la 45W, o îmbunătățire față de modelul anterior. Noul dispozitiv va rula Android 16 cu interfața One UI și va avea un preț de pornire estimat la 679 de euro.

Dacă toate aceste detalii se confirmă, Galaxy S25 FE va fi o variantă mai accesibilă a gamei premium, păstrând designul de top, dar cu specificații ajustate pentru a rămâne în zona mid-range.

