Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă

Samsung readuce în prim-plan seria Fan Edition, gândită pentru cei care își doresc performanță și funcții premium, dar fără costul unui flagship. Cel mai nou membru al familiei, Galaxy S25 FE, continuă această tradiție și pune accent pe inteligență artificială, fotografie și autonomie sporită.

Telefonul rulează One UI 8 și include cele mai noi funcții Galaxy AI. Printre ele se numără Gemini Live, pentru conversații vizuale în timp real, Now Bar și Now Brief, care afișează informații și actualizări personalizate direct pe ecran, dar și Circle to Search, ce permite căutarea rapidă prin încercuirea unui element de pe display. Toate acestea sunt protejate de Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) și Personal Data Engine (PDE), ce asigură confidențialitatea datelor.

Cameră cu AI, baterie mai mare și ecran AMOLED de 6,7 inci

La capitolul fotografie, Galaxy S25 FE aduce o cameră frontală de 12 MP cu motor ProVisual AI și funcții dedicate: Generative Edit pentru ștergerea automată a obiectelor din fundal, Portrait Studio pentru avatare personalizate, Instant Slow-mo, Audio Eraser și Auto Trim. Modul Nightography a fost îmbunătățit pentru fotografii mai clare pe timp de noapte, iar videoclipurile beneficiază de Super HDR.

Autonomia este asigurată de o baterie de 4.900 mAh, cu încărcare rapidă la 45W, iar răcirea internă se bazează pe o cameră de vapori cu 10% mai mare față de generația anterioară. Ecranul Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci, cu rată de refresh de 120 Hz, promite o experiență vizuală fluidă, iar carcasa din aluminiu Armor îi oferă rezistență și eleganță.

Galaxy S25 FE vine în patru culori (Icy Blue, Jet Black, Navy și White) și beneficiază de șapte ani de actualizări de software și securitate. Telefonul este compatibil cu noile Galaxy Buds3 FE și vine la pachet cu șase luni de abonament Google AI Pro, care include acces la Gemini, Flow și NotebookLM.

