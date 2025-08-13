Galaxy S25 FE: Noul „telefon pentru toți”. Cu ce specificații poate veni noul dispozitiv al celor de la Samsung

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 23:02
219 citiri
Samsung se pregătește să adauge încă un model în familia S25, iar Galaxy S25 FE promite să fie varianta mai prietenoasă la preț, dar cu experiența apropiată de cea a modelelor premium. Totuși, primele informații arată că diferențele față de S24 FE sunt minime. Sub carcasă, telefonul păstrează procesorul Exynos 2400e, același folosit și anul trecut, ceea ce ridică semne de întrebare despre ce este, de fapt, nou la acest model.

Ecranul rămâne un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch cu rezoluție FHD+, rată de refresh de 120Hz și luminozitate maximă de 1900 niți. Configurațiile de memorie nu se schimbă nici ele, fiind păstrate opțiunile cu 128GB și 256GB stocare, ambele cu 8GB RAM. Camerele foto păstrează formula clasică: principală de 50MP, ultra-wide de 12MP, telefoto de 8MP și cameră frontală de 10MP, fără nicio inovație notabilă.

Singurul upgrade vizibil este la baterie, care urcă de la 4700 mAh la 4900 mAh, alături de o încărcare rapidă mai bună, de 45W, similară modelelor din vârful gamei. Designul va suferi mici ajustări, cu margini mai subțiri și o grosime redusă de la 8 mm la 7,4 mm, însă materialele rămân aceleași, cu aluminiu simplu, fără inserții premium. Noul model ar urma să fie disponibil în culorile Jet Black și Ice Blue.

Prețul final ar putea fi influențat de mișcările Apple, care ar lansa iPhone 17 de bază la 790 de dolari.

