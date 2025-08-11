Galaxy S26 promite baterii mai mari și autonomie îmbunătățită. Cum vrea Samsung să transforme noul smartphone

Samsung se pregătește pentru lansarea seriei Galaxy S26 și, pe lângă schimbările de denumire, compania pare să fi ascultat feedbackul utilizatorilor în privința autonomiei. Informațiile recente indică o creștere semnificativă a capacității bateriilor, atât pentru varianta Edge, cât și pentru noul model Pro, care va înlocui versiunea standard.

Potrivit cunoscutului leaker IceUniverse, Galaxy S26 Edge ar putea integra o baterie de 4.400 mAh, cu 500 mAh mai mult decât S25 Edge. Alte zvonuri vorbesc despre o capacitate de 4.200 mAh, ceea ce sugerează că Samsung testează mai multe opțiuni, posibil adaptate pentru piețe diferite.

Creșteri de capacitate și posibile baterii siliciu–carbon

Și Galaxy S26 Pro ar urma să beneficieze de un plus de energie, cu o baterie estimată la 4.300 mAh, cu aproximativ 300 mAh peste modelul S25 de bază. Pe lângă acumulatorul mai mare, acesta este așteptat să vină cu un ecran îmbunătățit, o cameră mai performantă și optimizări suplimentare pentru eficiență. Creșterile de capacitate sugerează că Samsung ar putea face trecerea la celule siliciu–carbon, care oferă mai multă energie fără a modifica dimensiunile telefonului.

Experiențele de utilizare confirmă nevoia acestor schimbări. Testele cu Galaxy S25 Edge au arătat că autonomia se limitează la o zi de folosire moderată, iar încărcarea de 25W, deși rapidă pentru o baterie mică, rămâne modestă în raport cu standardele actuale.

