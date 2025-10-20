Samsung ar putea amâna lansarea Galaxy S26. Probleme hardware și schimbare de strategie înainte de startul din 2026

Seria Galaxy S26, care trebuia să marcheze începutul de an pentru Samsung, ar putea ajunge pe piață abia în martie 2026, potrivit unor surse apropiate companiei. Cauzele? Performanțele dezamăgitoare ale Exynos 2600, probleme de integrare a modemului 5G și o reorganizare a gamei care ar urma să elimine complet varianta Edge.

Informațiile, apărute inițial pe rețelele sud-coreene și preluate de mai multe publicații tech, indică faptul că Samsung nu este încă pregătită să lanseze noua serie. Deși Galaxy S26 Ultra ar fi deja finalizat, modelele standard și Plus se confruntă cu dificultăți de optimizare, în special pe partea de chipset și autonomie.

Exynos 2600, marea necunoscută din seria S26

Problemele hardware ar fi apărut în timpul testării Exynos 2600, primul procesor Samsung produs pe arhitectura GAA de 2 nm. Se pare că modemul 5G, livrat separat de SoC, generează pierderi semnificative de energie, ceea ce afectează autonomia dispozitivelor. Inginerii nu au reușit încă să rezolve aceste ineficiențe, iar compania ar lua în calcul amânarea lansării până la stabilizarea platformei.

În același timp, variantele internaționale ale telefoanelor ar putea primi Snapdragon 8 Elite Gen 5, care include modemul 5G direct în cip, o soluție mai eficientă și deja testată. Diferențele de performanță și consum dintre cele două versiuni ar fi una dintre marile dileme ale echipei de dezvoltare.

Dacă zvonurile se confirmă, debutul seriei Galaxy S26 ar putea avea loc în martie 2026.

Ads