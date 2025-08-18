Galaxy S26 Edge ridică ștacheta: performanță de top și baterie mai generoasă. La ce să ne așteptăm de la noul smartphone Samsung

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 18:21
Galaxy S26 Edge ridică ștacheta: performanță de top și baterie mai generoasă. La ce să ne așteptăm de la noul smartphone Samsung
FOTO Samsung

Samsung pregătește deja noul Galaxy S26 Edge. Cu un procesor Snapdragon 8 Elite Gen 2 și un acumulator mai mare, noul smartphone promite să fie un upgrade care schimbă regulile jocului.

În timp ce Galaxy S25 Edge s-a remarcat prin design și portabilitate, a lăsat de dorit la capitolul autonomie și răcire. Acum, Samsung încearcă să echilibreze balanța: performanța rămâne la nivel de flagship, dar cu șanse mai mari să fie susținută de o baterie și un management termic mai bune.

Snapdragon 8 Elite Gen 2, arma secretă a lui Galaxy S26 Edge

Potrivit primelor informații apărute în baza de date Geekbench, telefonul vine echipat cu 12 GB de RAM și Android 16 (One UI 8.0). Noul procesor Qualcomm este un octa-core cu nuclee „prime” care ating 4,47 GHz și șase nuclee de performanță la 3,63 GHz, acompaniat de un GPU Adreno 840. Rezultatul: scoruri promițătoare chiar și cu un firmware aflat în stadiu incipient, ceea ce sugerează că dispozitivul va oferi o putere impresionantă fără să compromită complet temperatura sau autonomia.

Desigur, compromisuri există în continuare. Seria Edge nu se adresează celor care își doresc cele mai performante camere foto sau autonomie mare. Însă pentru utilizatorii care apreciază un telefon elegant, mai compact și cu performanță apropiată de cea a modelelor Ultra, noul Galaxy S26 Edge devine o alegere logică.

