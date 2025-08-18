Samsung schimbă din nou regulile jocului: revine la culorile intense printr-un nou mod foto

Samsung trece printr-o transformare interesantă în ceea ce privește procesarea imaginilor pe telefoanele sale. După ani în care era criticată pentru culorile suprasaturate și efectul agresiv de sharpening, compania sud-coreeană s-a dus spre o abordare mai realistă odată cu lansarea seriei Galaxy S24. Generația Galaxy S25 a dus această tranziție și mai departe, punând accent pe redarea fidelă a atmosferei și pe imagini apropiate de ceea ce oferă un aparat foto profesional.

Înapoi la stilul clasic, dar ca opțiune

Schimbarea nu a fost primită cu entuziasm de toți utilizatorii. Mulți fani au reclamat că fotografiile arată acum prea „cuminte” și nu mai au acea explozie de culoare ideală pentru rețelele sociale. Pentru a împăca ambele tabere, Samsung pregătește introducerea unui nou mod numit Vivid în aplicația Camera din One UI 8. Această opțiune va readuce saturația puternică și contrastul intens care au consacrat telefoanele Galaxy.

Ce rămâne de văzut este modul în care compania va gestiona cele două stiluri de captură. Nu este clar dacă profilul actual va fi redenumit sau păstrat ca alternativă, așa cum se întâmplă în cazul telefoanelor Xiaomi, unde utilizatorii pot alege între Leica Authentic și Leica Vibrant.

O altă noutate ar putea fi legată de watermark. Potrivit informațiilor descoperite în codul aplicației, profilul Vivid ar urma să fie disponibil doar împreună cu o versiune nouă a watermark-ului, inspirată de telefoanele chinezești, care afișează detalii suplimentare despre parametrii de captură. Este posibil însă ca această restricție să fie eliminată până la lansarea oficială a firmware-ului One UI 8.

