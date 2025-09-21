Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul

La mai bine de jumătate de secol de la ultima misiune Apollo, Luna revine în centrul atenției, dar nu pentru că oamenii ar vrea să-și pună din nou pașii acolo. De data aceasta, totul se învârte în jurul unei resurse rare: heliu-3. Considerat „singura substanță pentru care merită să mergi în spațiu”, acest izotop ar putea deveni combustibilul secret al supercalculatoarelor și al viitoarelor centre de date cuantice.

Compania Interlune, fondată de foști directori Blue Origin și un astronaut Apollo, a primit deja comenzi de sute de milioane de dolari. Printre clienți se află Bluefors, o firmă finlandeză care produce frigidere capabile să răcească dispozitivele cuantice la temperaturi de 200 de ori mai scăzute decât în spațiul cosmic. Pentru perioada 2028–2037, Bluefors va primi până la 10.000 de litri de heliu-3 pe an, achiziție evaluată la peste 300 de milioane $.

Supercalculatoare reci ca gheața, minerit ca pe câmp

Pentru a funcționa, calculatoarele cuantice au nevoie de răcire extremă – un amestec de heliu-3 și heliu-4 capabil să atingă temperaturi de minus 273 de grade. În lipsa acestei resurse, avansul tehnologic ar fi imposibil. Problema e că pe Pământ heliu-3 se obține în cantități infime, în principal din dezintegrarea tritiului din focoase nucleare.

Pe Lună, însă, povestea e diferită. Acolo, izotopul s-a acumulat timp de miliarde de ani, bombardat de particulele solare, iar estimările arată că ar exista peste un milion de tone. Planurile de exploatare prevăd un proces inedit: excavații superficiale, separarea gazelor prin centrifugare și reumplerea terenului, astfel încât minele să semene mai degrabă cu parcele agricole decât cu cariere terestre.

