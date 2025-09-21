Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 09:59
604 citiri
Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul
Lună sângerie Foto: Pixabay

La mai bine de jumătate de secol de la ultima misiune Apollo, Luna revine în centrul atenției, dar nu pentru că oamenii ar vrea să-și pună din nou pașii acolo. De data aceasta, totul se învârte în jurul unei resurse rare: heliu-3. Considerat „singura substanță pentru care merită să mergi în spațiu”, acest izotop ar putea deveni combustibilul secret al supercalculatoarelor și al viitoarelor centre de date cuantice.

Compania Interlune, fondată de foști directori Blue Origin și un astronaut Apollo, a primit deja comenzi de sute de milioane de dolari. Printre clienți se află Bluefors, o firmă finlandeză care produce frigidere capabile să răcească dispozitivele cuantice la temperaturi de 200 de ori mai scăzute decât în spațiul cosmic. Pentru perioada 2028–2037, Bluefors va primi până la 10.000 de litri de heliu-3 pe an, achiziție evaluată la peste 300 de milioane $.

Supercalculatoare reci ca gheața, minerit ca pe câmp

Pentru a funcționa, calculatoarele cuantice au nevoie de răcire extremă – un amestec de heliu-3 și heliu-4 capabil să atingă temperaturi de minus 273 de grade. În lipsa acestei resurse, avansul tehnologic ar fi imposibil. Problema e că pe Pământ heliu-3 se obține în cantități infime, în principal din dezintegrarea tritiului din focoase nucleare.

Pe Lună, însă, povestea e diferită. Acolo, izotopul s-a acumulat timp de miliarde de ani, bombardat de particulele solare, iar estimările arată că ar exista peste un milion de tone. Planurile de exploatare prevăd un proces inedit: excavații superficiale, separarea gazelor prin centrifugare și reumplerea terenului, astfel încât minele să semene mai degrabă cu parcele agricole decât cu cariere terestre.

AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă
AI-ul ne va ajuta să „vorbim” cu animalele? Descoperiri uimitoare din junglă
De la bonobo și cimpanzei, până la păsările cântătoare și balene, cercetările recente arată că lumea animală este mult mai „vorbăreață” decât am fi crezut. Tot mai multe studii...
Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO
Un pasionat de radio a vorbit cu astronauții de pe ISS folosind un aparat construit în propriul garaj VIDEO
Un electronist amator din Statele Unite a reușit să transforme un vis aparent imposibil în realitate: a intrat în contact direct cu Stația Spațială Internațională, folosind doar o antenă...
#tehnologie, #Luna, #stiinta , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ionel Ganea a castigat procesul si va primi o suma importanta
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Dan Petrescu, in negocieri pentru a-i lua locul "celui mai slab antrenor"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul
  2. Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware
  3. Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
  4. O forță vestică, prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de el: Toate seifurile Rusiei vor fi folosite
  5. De ce a interzis China NVIDIA și cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri
  6. Avertisment de securitate: telefoanele Samsung, expuse unei vulnerabilități critice. Ce trebuie să faci imediat
  7. Google schimbă regulile jocului pe Android: schimbarea vine cu un ecran mai uniform și mai elegant
  8. Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
  9. Desființarea ANAF, propusă de consilierul lui Bolojan: "E nefuncțională. Abordarea ar trebui să fie radicală"
  10. REVIEW Huawei Pura 80 Ultra. Telefonul care duce fotografia la alt nivel, prezentat oficial în România. Ce știe să facă