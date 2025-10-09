Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:01
304 citiri
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
FOTO Unsplash

Asistentul inteligent Gemini al Google este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o metodă prin care modelul poate fi manipulat fără ca utilizatorul să observe.

Problema, catalogată drept una „serioasă”, permite inserarea de comenzi invizibile în text, o formă de atac numită prompt injection, însă Google susține că nu o va corecta, considerând-o o problemă de „inginerie socială”, nu un defect tehnic.

Descoperirea aparține lui Viktor Markopoulos, specialist în securitate la FireTail, care a identificat o metodă numită „ASCII smuggling”. Prin această tehnică, atacatorii pot ascunde caractere speciale în emailuri, documente sau invitații aparent inofensive. Aceste caractere nu sunt vizibile pentru utilizator, dar sunt interpretate de AI ca instrucțiuni ascunse, ceea ce poate duce la modificarea comportamentului modelului, de exemplu, schimbarea detaliilor unei întâlniri sau generarea de informații false, conform Connect.

Google rămâne pasiv, deși rivalii au remediat problema

Potrivit testelor independente, alte modele AI de top, precum ChatGPT, Claude sau Microsoft Copilot, au reușit deja să blocheze aceste atacuri, în timp ce Gemini, Grok (dezvoltat de Elon Musk) și DeepSeek din China încă sunt vulnerabile.

Atacul face parte dintr-o categorie mai largă numită „Ghost Prompt”, comenzi invizibile ascunse în cod HTML sau CSS, de exemplu text alb pe fundal alb sau fonturi setate la dimensiunea 0. Spre deosebire de atacurile cibernetice tradiționale, aceste instrucțiuni nu conțin linkuri sau fișiere malițioase, fiind aproape imposibil de detectat de către utilizatorii obișnuiți.

Deocamdată, Google insistă că problema nu ține de securitatea infrastructurii, ci de modul în care sunt interpretate inputurile primite, motiv pentru care nu va aplica o „corecție” directă.

Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google le cere utilizatorilor să testeze inteligența artificială, iar pentru asta promite bani serioși pentru cei care o pun la încercare. Gigantul american a lansat un nou program global,...
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane,...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
  2. Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
  3. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
  4. Pi Network vs XYZVerse: Care token de comunitate va conduce valul de meme & sport din 2025?
  5. WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație
  6. "România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
  7. Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”
  8. Oana Țoiu, în discuții cu omologul său american, Marco Rubio, după ce Ucraina a amendat importurile de gaze rusești prin Portul Constanța și tarifele Transgaz
  9. Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
  10. Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035