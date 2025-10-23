Adio Android Auto și Apple CarPlay pe mașinile General Motors. Constructorul american vrea control total asupra experienței digitale

General Motors pregătește o schimbare majoră în industria auto. Compania a confirmat că va renunța complet la suportul pentru Apple CarPlay și Android Auto în toate viitoarele sale modele, nu doar în cele electrice.

Decizia vine ca o rupere de ecosistemele Apple și Google, în favoarea unei platforme software dezvoltate intern, construită pe baza Android, dar fără legătură cu Android Auto. Noua arhitectură digitală, denumită „platformă de calcul centralizată”, urmează să fie implementată începând cu 2028 și va include un asistent virtual AI alimentat de Google Gemini, capabil să gestioneze navigația, climatizarea, divertismentul și funcțiile de siguranță ale mașinii.

CEO-ul Mary Barra a explicat că scopul este de a oferi „o experiență integrată, mai sigură și mai coerentă”, unde toate funcțiile mașinii sunt controlate direct de software-ul GM, fără a depinde de proiecția ecranului unui smartphone. Cu alte cuvinte, compania vrea ca șoferii să nu mai conecteze telefoanele pentru a accesa aplicațiile preferate, ci să aibă totul nativ, în sistemul mașinii.

Șoferii, nemulțumiți: „O mașină modernă fără CarPlay e ca un telefon fără Internet”

Deși GM susține că noua strategie va îmbunătăți siguranța și va permite actualizări mai rapide „over the air”, reacțiile publicului nu sunt tocmai entuziaste. Mulți utilizatori consideră că eliminarea CarPlay și Android Auto este o decizie riscantă, mai ales într-o perioadă în care integrarea smartphone-urilor a devenit un criteriu de cumpărare esențial.

Un studiu McKinsey din 2024 arăta că aproape jumătate dintre clienții de mașini noi evită modelele care nu oferă suport pentru mirroring. În opinia acestora, conectarea telefonului la sistemul multimedia rămâne cea mai simplă și sigură metodă de a accesa aplicațiile familiare precum Spotify, Google Maps sau Apple Music.

