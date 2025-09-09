Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Gheața, sursă ascunsă de electricitate. Un studiu din Nature Physics ar putea explica fulgerele

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:46
FOTO:X@Dexerto

Cercetătorii de la Institutul Catalan de Nanostiință și Nanotehnologie (ICN2) au descoperit că atunci când este îndoită, gheața generează electricitate. Fenomenul, prezentat într-un nou studiu publicat în Nature Physics, ar putea lămuri un mister vechi, mai exact originea fulgerelor.

Deși gheața obișnuită, cu structură hexagonală, nu era considerată piezoelectrică, experimentele ICN2 au demonstrat contrariul. Blocuri de gheață supuse unor deformări mecanice au produs un potențial electric măsurabil, comparabil cu cel din coliziunile dintre cristalele de gheață din norii de furtună.

Efectul flexoelectric și rolul gheții în atmosferă

Descoperirea este asociată cu un fenomen numit flexoelectricitate: apariția sarcinii electrice atunci când un material este îndoit sau deformat. Surprinzător, gheața s-a comportat la fel de eficient ca unele materiale electroceramice moderne, cum ar fi dioxidul de titan, utilizat în senzori și condensatori.

Mai mult, la temperaturi sub –113 °C, cercetătorii au observat un comportament și mai neobișnuit: suprafața gheții devine ferroelectrică, adică se poate polariza spontan și își poate inversa polarizarea sub acțiunea unui câmp electric extern – un fenomen comparabil cu magnetismul.

Aceste rezultate oferă o explicație plauzibilă pentru încărcarea electrică a norilor de furtună. Dacă particulele de gheață se ciocnesc și se deformează, ele pot genera electricitate prin efectul flexoelectric, declanșând acumularea de sarcini care duce, în final, la formarea fulgerelor.

Europa are primul supercomputer exascale: Jupiter promite să rescrie viitorul AI și al cercetării științifice
Europa are primul supercomputer exascale: Jupiter promite să rescrie viitorul AI și al cercetării științifice
Europa intră oficial în era exascale! Supercomputerul Jupiter a fost inaugurat pe 5 septembrie 2025 la Jülich, Germania, și promite să schimbe regulile jocului în cercetarea științifică...
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
Fizicienii din Viena au reușit ceea ce până acum părea doar un scenariu de science-fiction. Au inversat timpul pentru o particulă. Experimentul, realizat de cercetătorii de la Academia...
