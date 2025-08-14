Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni

Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
Lansarea noii game Pixel 10, programată pentru 20 august, părea să fie una dintre cele mai mari atracții ale verii în tehnologie.

Totuși, cel mai așteptat model, Pixel 10 Pro Fold, ar putea ajunge pe piață abia pe 9 octombrie, la aproape două luni după prezentarea oficială din cadrul evenimentului „Made by Google”. Informația vine de la doi dintre cei mai cunoscuți leakeri din industrie, Evan Blass și Roland Quandt, care susțin că întârzierea are legătură cu probleme apărute în lanțul de aprovizionare.

Primul pliabil complet protejat împotriva apei și prafului?

Întârzierea nu afectează doar telefonul pliabil. Și alte două produse Google ar urma să fie amânate până în octombrie: Pixel Watch 4 și Pixel Buds 2a. Aceste schimbări ar putea răci entuziasmul creat în ultimele săptămâni, când zvonurile despre noile flagshipuri circulau intens online.

Unul dintre motivele pentru care Pixel 10 Pro Fold a stârnit atâta interes este zvonul că ar putea fi primul telefon pliabil cu certificare IP68, ceea ce înseamnă protecție totală împotriva apei și prafului. Până acum, pliabilele concurente ofereau doar IPX8 (rezistente la apă, dar nu și la praf) sau, în cazul Samsung, IPX4, adică o protecție parțială. Dacă acest detaliu se confirmă, Google ar ridica standardul de rezistență pentru întreaga categorie de foldable-uri.

