Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:47
Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
Un nou model de inteligență artificială creat de Google DeepMind, în colaborare cu Universitatea Yale, ar putea deschide o direcție revoluționară în tratamentele oncologice.

Sistemul, numit C2S-Scale 27B, a reușit să identifice o combinație de medicamente care ar putea transforma anumite tipuri de tumori „reci”, cele care nu sunt recunoscute de sistemul imunitar, în tumori „fierbinți”, adică detectabile și atacabile de către organism.

Descoperirea a fost anunțată pe 15 octombrie, iar potrivit CEO-ului Google, Sundar Pichai, aceasta ar putea „deschide un nou drum pentru tratamentele împotriva cancerului”, după ce ipoteza AI-ului a fost confirmată în celule vii.

AI-ul care „învață limbajul celulelor”

Modelul C2S-Scale 27B, bazat pe familia Gemma de la Google, este unul dintre cele mai complexe sisteme AI dezvoltate vreodată pentru cercetare biologică. Scopul său a fost să înțeleagă modul în care celulele comunică și reacționează la diferite condiții, un fel de „limbaj celular” pe care, odată descifrat, îl poate folosi pentru a genera ipoteze biologice complet noi.

În acest caz, inteligența artificială a descoperit că o combinație între medicamentul silmitasertib (un inhibitor al enzimei CK2) și o doză redusă de interferon ar putea amplifica semnificativ răspunsul imunitar al organismului împotriva cancerului. Separat, cele două substanțe nu au efecte notabile. Însă împreună, ele pot stimula mecanismele prin care celulele imune identifică tumorile, un proces cunoscut sub numele de prezentare de antigen.

Cercetătorii de la Yale au testat ipoteza AI-ului pe modele de celule neuroendocrine umane, care nu au făcut parte din datele folosite la antrenarea modelului. Rezultatele au confirmat predicțiile. Tratamentul combinat a crescut cu 50% capacitatea celulelor de a prezenta antigeni, activând practic răspunsul imun acolo unde acesta era absent.

